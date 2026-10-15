Ինչու են տվյալների կենտրոնների վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածները իրական խնդիր Ռուսաստանի և դրա սահմաններից դուրս

Սերվերները դարձել են պատերազմի թիրախ։ Բացի առօրյա կյանքը խաթարելուց, հարվածները հարցեր են առաջացնում միջազգային իրավունքի վերաբերյալ։
Ռուսաստանի տարածքում գտնվող տվյալների կենտրոնների վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածները նպատակ ունեին խաթարել ռազմական պլանավորման և կապի ծառայությունները։ Տեղեկություններ կային նաև մեկ այլ տեսակի խափանումների մասին՝ սննդի առաքման հավելվածներից իրենց ընթրիքին սպասող հաճախորդների համար։
Կիևի կողմից Սասովոյում, Կալուգայում և Վլադիմիրում գտնվող Yandex-ի երեք տվյալների կենտրոնների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները ուշացումներ և խափանումներ առաջացրին հազարավոր բիզնեսների և տնային տնտեսությունների համար, որոնք կախված են Yandex-ի ամպային ենթակառուցվածքից, ներառյալ էլեկտրոնային առևտուրը, թվային վճարային հարթակները և սննդի առաքման և մեքենաների ծառայությունների հավելվածները։ Չորեքշաբթի օրը ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը թիրախավորեցին Ռուսաստանի Սարատովի մարզում գտնվող Սբերբանկի խոշոր տվյալների կենտրոնը, չնայած ընկերության ավագ ղեկավարը հայտարարեց, որ դա չի ազդել գործունեության վրա։
Ռուսական տվյալների կենտրոնների վրա հարվածներից հետո Կիևը նշեց, որ Մոսկվան արդեն բազմիցս թիրախավորել է իր թվային ենթակառուցվածքը։ «Ուկրաինացիները ցանկանում էին ցույց տալ ռուսներին, որ երկուսը կարող են խաղալ այս խաղը», – ասել է գործողությանը ծանոթ բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել՝ զգայուն հարցեր քննարկելու համար։
Հարձակումներն ու հակագրոհները մատնանշում են պատերազմի նոր առաջնագիծ՝ թվային տնտեսությունը սնուցող ենթակառուցվածքները։
Հաշվարկային հզորություն մատակարարող շենքերի վրա հարձակումները նման են էլեկտրաէներգիա, ջեռուցում և վառելիք մատակարարող էլեկտրակայանի հարվածին, որից կախված են թե՛ զինվորականները, թե՛ քաղաքացիական անձինք։ Դա կարող է թուլացնել թշնամու պատերազմական ջանքերը, բայց նաև կարող է կաթվածահար անել առօրյա կյանքը։
Մասնագետները նշում են, որ Ռուսաստանում վերակառուցման արժեքը հատկապես բարձր կլինի, քանի որ կենտրոնները պահանջում են սակավաթիվ նյութեր, որոնք պետք է ներմուծվեն։ «Մեծ քանակությամբ սարքավորումներ ձեռք բերելը՝ ավերվածը փոխարինելու համար, հեշտ չի լինելու», – ասել է կիբերքաղաքականության և միջազգային անվտանգության հետազոտող Օլեգ Շակիրովը՝ նշելով, որ սարքավորումների մեծ մասը պետք է ներմուծվի, և դա բարդանում է համաշխարհային բարձր պահանջարկով և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներով։
«Անկեղծ ասած, ոչ ոք իրականում չգիտի, թե իրականում որքան է վնասը։ Քանի որ երկու տվյալների կենտրոններ դեռևս անջատված են, կարող ենք ենթադրել, որ այն զգալի է», – ասել է Շակիրովը։
Ջոզեֆ Ջարնակին՝ Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատողը, զգուշացրել է, որ տվյալների կենտրոններին հարվածներ հասցնելը կարող է վտանգավոր հետևանքների նոր շարք ունենալ։
«Այս հարվածները, հավանաբար, խախտում են միջազգային մարդասիրական իրավունքը, և դա մեծ ռիսկ է, քանի որ աշխարհի բնակչությունը ավելի ու ավելի է կախված թվային ծառայություններից», – ասել է նա։
Երբ սերվերները դառնում են թիրախ
Տվյալների կենտրոնները հայտնվել են վերջերս տեղի ունեցած այլ զինված հակամարտությունների թիրախում: Այս տարվա սկզբին ԱՄՆ-Իրանցի հետ ԱՄՆ-Իսրայելական հակամարտության ժամանակ անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով հարված են հասցվել Amazon Web Services (AWS)-ի երեք օբյեկտների Միացյալ Արաբական Էմիրություններում և Բահրեյնում:
Քանի որ տվյալների կենտրոնները կարող են միաժամանակ ծառայել քաղաքացիական և ռազմական նպատակների, դրանց թիրախավորման իրավական կարգավիճակը հեռու է միանշանակ լինելուց:
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի փորձագետ Կուբո Մաչակն ասել է, որ տվյալների կենտրոնը պետք է համապատասխանի երկու պայմանի՝ Ժնևի կոնվենցիաների համաձայն ռազմական նպատակ համարվելու համար. այն պետք է արդյունավետ ներդրում ունենա ռազմական գործողություններում, և դրա ոչնչացումը պետք է ապահովի «որոշակի ռազմական առավելություն»:
«Եթե դուք գիտեք, որ նրանք պահում են ռազմական հետախուզություն կամ օգտագործում են տվյալների կենտրոնը ռազմական արհեստական բանականության գործիքները սնուցելու համար», – ասել է Մաչակը, կարող են հիմքեր լինել այն ռազմական նպատակ համարելու համար:
Yandex տվյալների կենտրոնների վերջին հարվածներից հետո X սոցիալական մեդիա հարթակի օգտատերերը հայտնել են ավտոմատացված բոտերի ակտիվության հանկարծակի անկման մասին, այդ թվում՝ ռուսամետ, Թրամփի կողմնակից և Գերմանիայի ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության հետ կապված հաշիվներից։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին օգտվել է հաղորդագրություններից՝ պարծենալու համար, որ հարվածները սոցիալական մեդիան դարձրել են պակաս թունավոր, նույնիսկ այն դեպքում, երբ անկախ հետազոտողները և ազգային հետազոտական ինստիտուտները որևէ ապացույց չեն գտել, որ դրանք հատուկ կերպով խափանել են ռուսական որևէ ապատեղեկատվական արշավ։
Մաչակն ասել է, որ նույնիսկ եթե տվյալների կենտրոնն օգտագործվում է «ասենք՝ որոշ տրոլների կամ այս բոտ-ֆերմաների արտասահմանյան ընտրություններին միջամտելու համար… դա բավարար չի լինի»։ Այլ կերպ ասած, քարոզչական բոտերի տեղակայումը ինքնին տվյալների կենտրոնը օրինական ռազմական թիրախ չի դարձնում։
Երկակի նշանակության խնդիրը հաճախ կենտրոնացել է էներգետիկ ենթակառուցվածքների թիրախավորման վրա, ինչը հաճախակի է եղել Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմում։ Շաբաթ օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ արեց Ուկրաինային դադարեցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումները՝ մեղադրելով հարձակումները վառելիքի գների բարձրացման համար։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նա կոչ է արել երկու կողմերին դադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները, չնայած հրադադարի մասին որևէ համաձայնագրի գոյությունը մնում է վիճելի։
Քանի որ տվյալների կենտրոնները ավելի ու ավելի կենտրոնական են դառնում ազգային տնտեսությունների համար, դրանք կդառնան ավելի հետևողական թիրախներ։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն մնաց, ասել է, որ տվյալների կենտրոններն արդեն համարվում են պոտենցիալ թիրախներ, և որ դաշինքը հաշվի է առնում դրանց խոցելիությունը իր պլանավորման մեջ։
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները գիտակցում են, որ իրենց տվյալների կենտրոնները կարող են հարձակման ենթարկվել հակամարտության դեպքում, ասել է պաշտոնյան. «Մենք դա կստացնեինք կռվի ժամանակ»։
Բաց մի թողեք
Մելոնին զգուշացնում է ԵՄ բյուջեի շուրջ շտապողականությամբ համաձայնության գալու վտանգների մասին
ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են քննարկելու էներգետիկ ճգնաժամը, Չինաստանը և բյուջեն
Ինչպես է Ռուսաստանը ծրագրում վերականգնել կապերը Սլովակիայի հետ