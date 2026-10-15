Լը Պենը խոստանում է կրճատել ԵՄ-ն՝ Բրյուսելում պայքարելով ներդրումների կրճատման դեմ

Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջատար թեկնածուն վերահաստատեց իր նախընտրական խոստումը՝ հինգշաբթի օրը կայանալիք կարևորագույն գագաթնաժողովից առաջ միլիարդավոր եվրոներով կրճատել ԵՄ-ին կատարվող վճարումները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը խոստացել է Եվրոպական հանձնաժողովը վերածել «քարտուղարության»՝ անդամ երկրների ծառայության մեջ՝ որպես Եվրամիության չափն ու լիազորությունները կրճատելու իր ծրագրի մի մաս, եթե նա հաղթի Ֆրանսիայի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։
«Վերջին 10 տարիների ընթացքում Ֆրանսիան տեսել է եվրոպական տեսլականի իրականացում, որը ճիշտ հակառակն է այն տեսլականի, որը ես կպաշտպանեմ», – լրագրողներին ասել է Լը Պենը Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում՝ եվրոպական ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո։ «Նրանք ուզում էին հզոր Եվրոպա։ Մենք ստացանք անզոր Եվրոպա։ Նրանք ուզում էին եվրոպական ինքնիշխանություն։ Մենք միայն ազգային ինքնիշխանության նոսրացում ստացանք»։
Հարցին, թե ինչպիսին կլինի ԵՄ-ի կրճատումը գործնականում, հաջորդ տարի սահմանափակ ժամկետով նախագահ Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու մրցավազքի առաջատարը նշել է, որ ԵՄ-ն պետք է կրճատի իր գործունեությունը վերջին տարիներին ընդլայնված ոլորտներում, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը և հանրային առողջապահությունը:
Լը Պենը նաև խոստացավ «կասեցնել» միության «Կանաչ գործարքը» (Green Deal)՝ պնդելով, որ այն վնասում է տնտեսական աճին, ինչպես նաև վերացնել այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են Եվրոպական տարածաշրջանների կոմիտեն և Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեն։
«Ես չեմ խաբվում այն բանով, ինչ ցանկանում է անել Եվրահանձնաժողովը։ Եվրահանձնաժողովը ձգտում է վերածվել պետության, իսկ մենք դա չենք ուզում։ Ուստի մենք կկանգնենք նրա ճանապարհին», — ասաց Լը Պենը։
Թեև Լը Պենը հրաժարվել է Ֆրանսիայի՝ Եվրամիությունից դուրս գալու կոչերից, նա շարունակում է խիստ թերահավատորեն վերաբերվել միությանն ու դրա հավակնություններին։
Անցյալ շաբաթ նա և իր ղեկավարած «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցությունը հայտարարեցին, որ նախագահական ընտրություններում Լը Պենի հաղթանակի դեպքում՝ արդեն հաջորդ տարի, միակողմանիորեն 11,1 միլիարդ եվրոյով կկրճատեն ԵՄ բյուջեին Ֆրանսիայի տարեկան վճարումները։
Լը Պենն այս քայլը ներկայացնում է որպես անհրաժեշտ միջոց՝ Ֆրանսիայի պետական ֆինանսների աղետալի վիճակը շտկելու համար (նա առաջարկում է մինչև 2032 թվականը 140 միլիարդ եվրոյի խնայողություն իրականացնել), սակայն քննադատները նշում են, որ նման քայլը կհանգեցնի Բրյուսելի հետ կտրուկ առճակատման, որը կարող է ավարտվել Ֆրանսիայի՝ միությունից դուրս գալով։
Լը Պենը գտնվում է Բրյուսելում այն պահին, երբ ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել՝ քննարկելու միության հաջորդ յոթնամյա բյուջեն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան հույս ուներ վերջնական տեսքի բերել բյուջեն մինչև 2027 թվականին Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում կայանալիք ընտրությունները, քանի որ դրանք կարող են խափանել բանակցությունները։
Սակայն ԵՄ երկրները թուլացրել են մինչև տարեվերջ բանակցություններն ավարտելու իրենց հանձնառությունը՝ պայմանավորված լուրջ տարաձայնություններով մի կողմից՝ «տնտեսող» երկրների (օրինակ՝ Գերմանիայի), որոնք ցանկանում են էլ ավելի կրճատել բյուջեն, և մյուս կողմից՝ Ֆրանսիայի նման երկրների միջև, որոնք կողմ են ԵՄ ծախսերի ավելացմանը։
Լը Պենը կրկին հնչեցրեց իր մեղադրանքները՝ նշելով, որ Բրյուսելի փորձը՝ արագացնել բյուջետային բանակցությունները (ինչը Ֆրանսիայի հաջորդ կառավարությանը զրկում է այդ հարցում որևէ դերակատարում ունենալու հնարավորությունից), «ժողովրդավարական սկանդալ» է։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ զորքերի կրճատումը Եվրոպայի համար «խնդիր չի առաջացնի»
Բելգիան (կրկին) դեմ է կանգնում Գերմանիային
Բյուջետային պայքար Բրյուսելում