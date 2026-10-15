Ֆրանսիայում աջակողմյան ուժերի սպասվող հաղթանակը կարող է փոխել նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ քաղաքական հաշվարկները
ԵՄ առաջնորդների՝ այսօր կայանալիք գագաթնաժողովին ընդառաջ՝ Ուկրաինան մտավախություն ունի, որ Եվրոպան նոր պատժամիջոցներ հաստատելու համար ժամանակ ունի միայն մինչև նոր տարվա սկիզբը։ Հետագայում, ԵՄ-ում քաղաքական տրամադրությունների փոփոխության հետ մեկտեղ, պատժիչ միջոցներ կիրառելու վճռականությունը կարող է մարել։
Պատերազմից տուժած երկիրը ցնցված է Վաշինգտոնի՝ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու մասին անսպասելի որոշումից։ Կիևը և նրա եվրոպացի դաշնակիցները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանի տնտեսության շուրջ «օղակը սեղմելու»՝ Եվրոպայի կամքը նույնպես կարող է թուլանալ։
Կիևը կոչ է անում Ռուսաստանի դեմ կիրառել «ցնցող ազդեցություն ունեցող պատժամիջոցներ»՝ զգուշացնելով, որ փետրվարը կարող է լինել ԵՄ-ի համար «վերջին հնարավորությունը»՝ ընդունելու իսկապես ազդեցիկ միջոցառումներ, հայտնել է ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ Rapporteur-ին։
Պաշտոնյան մատնանշել է Ֆրանսիայում սպասվող ընտրությունները, որոնք վճռորոշ կլինեն հետագա ցանկացած պատժամիջոցի ճակատագրի համար։ Ծայրահեղ աջ թեկնածու Մարին Լը Պենը ներկայումս առաջատար է հարցումներում և հայտարարել է, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում «դժկամությամբ կհամաձայնի» նոր պատժամիջոցներին։
Այնուամենայնիվ, ուկրաինացի պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ Լը Պենը, ի վերջո, կարող է փոխել դիրքորոշումը և աջակցել Մոսկվայի նկատմամբ ավելի կոշտ քաղաքականությանը։ Բրյուսելում ԵՄ դիվանագետները նույնպես, թեև ոչ հրապարակայնորեն, զգուշավոր լավատեսություն են հայտնում, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո Լը Պենը կարող է փոխել իր հռետորաբանությունը։
ԵՄ դիվանագետներն արդեն իսկ մեծ դժվարությամբ էին համաձայնեցրել պատժամիջոցների նախորդ՝ 21-րդ փաթեթը։ Միայն Հունաստանի նավագնացության ոլորտին զիջումներ անելուց հետո հաջողվեց հաստատել Ռուսաստանի էներգակիրների արտահանմանը միտված սահմանափակումները։
Բաժանման նախանշաններ
Բրյուսելում Ավելի վաղ Հանձնաժողովն աննկատ ակնարկել էր, որ շուտով կարող է հայտարարվել դրանց պաշտոնական բաժանման մասին:
Բաց մի թողեք
Մոդին պատրաստվում է այցելել Բրյուսել՝ ԵՄ-Հնդկաստան առևտրային համաձայնագիրը կնքելու նպատակով
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ է անում խիստ միգրացիոն միջոցառումներ ձեռնարկել
ԵՄ-ն Ուկրաինայի համար բացել է ևս երկու բանակցային խումբ․ Մարթա Կոս