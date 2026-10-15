Բյուջետային պայքար Բրյուսելում

ԵՄ առաջնորդների հանդիպման վերջին զարգացումները
Հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին ԵՄ առաջնորդները Անտոնիու Կոշտայի հրավերով կմասնակցեն Բրյուսելում կայանալիք երկօրյա գագաթնաժողովին (EUCO): Օրակարգում են Իռլանդիայի նոր բյուջետային նախագիծը, եվրոպական մրցունակությունը, էներգետիկ ճգնաժամը և այլ հարցեր։
Բյուջետային պայքարներ
Եվրոպացի առաջնորդները հավաքվում են Բրյուսելում՝ մասնակցելու երկօրյա գագաթնաժողովին, որի ընթացքում հինգշաբթի օրը հիմնական ուշադրությունը կենտրոնանալու է ԵՄ-ի հաջորդ՝ 2028-2034 թթ․ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ ծավալվող պայքարի վրա։ ԵՄ-ի՝ մրցունակությունը բարձրացնելուն ուղղված ջանքերը բանավեճեր կհարուցեն կարգավորումների կրճատման, առանձին երկրների համար նախատեսված բացառությունների և Չինաստանի ազդեցությունը զսպելու ուղիների շուրջ։ Մինչ Եվրոպան դժվարին ձմեռ է դիմավորում, իսկ Ռուսաստանն ուժգնացնում է հարձակումները, ուկրաինական հարցը մղվում է առաջին պլան՝ ստվերելով մնացած բոլոր թեմաները։ Գագաթնաժողովին ներկա կլինի նաև Վլադիմիր Զելենսկին։
«Սրընթաց աճող» գները թեժացնում են ԵՄ կարգավորումների շուրջ բանավեճը
Գերմանիայում դիզելային վառելիքի գները նախորդ տարվա համեմատ աճել են 50%-ով։ Բնական գազի գինը գրեթե եռապատկվել է։
Այսօր ԵՄ առաջնորդները ստիպված են լինելու առերեսվել այս իրողությունների հետ․ եզրափակիչ փաստաթղթի նախագծում նշվում է «էներգակիրների գների կտրուկ աճի» մասին, սակայն, ինչպես այս առավոտ Rapporteur AM-ում գրում է Նիկոլաուս Ջ․ Կուրմայերը, կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել, թե ինչպես արձագանքել դրան։
Հիմնական պայքարը ծավալվելու է հանդիպման եզրափակիչ փաստաթղթի մի կետի շուրջ, որը ԵՄ գործադիր մարմնին հստակ քայլեր է թելադրում։ Արդյո՞ք Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է կոնկրետ միջոցառումներ առաջարկի, թե՞ դրանք պետք է պարզապես «ուսումնասիրվեն»։ ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկն այն որակել է որպես «գագաթնաժողովի ամենավճռ Հարավային և Արևելյան Եվրոպայի երկրները ցանկանում են անհապաղ միջամտություն, օրինակ՝ ածխածնի գնագոյացման վերացում: Սկանդինավյան երկրները և Գերմանիան վախենում են, որ դա կարող է վախեցնել շուկաները: Իտալիան և Չեխիան կքննարկեն ԵՄ-ի ածխածնի գնագոյացման մեխանիզմը, որը հայտնի է որպես Արտանետումների առևտրի համակարգ, խզելու հարցը: Սկանդինավյան երկրները նույնպես կմերժեն դա։
Այնպես չէ, որ ԵՄ-ն ոչինչ չի արել: Բրյուսելն առաջարկել է հետաձգել նավթի և գազի արդյունաբերության աղտոտման մասին իր օրենքը մինչև 2028 թվականը և առաջարկել է նավթային հսկաների համար բլոկային անսպասելի եկամուտների հարկ, չնայած կնախընտրեր, որ երկրները ձեռնարկեին ազգային միջոցառումներ: Ֆրանսիան առաջարկեց վառելիքի ավելի ցածր չափանիշներ՝ մատակարարումները մեծացնելու հույսով:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ զորքերի կրճատումը Եվրոպայի համար «խնդիր չի առաջացնի»
Բելգիան (կրկին) դեմ է կանգնում Գերմանիային
Լը Պենը խոստանում է կրճատել ԵՄ-ն՝ Բրյուսելում պայքարելով ներդրումների կրճատման դեմ