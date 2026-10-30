Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը

Չեզոք երկիրը, սակայն, կոչ է անում ինստիտուցիոնալ մոտեցման փոխարեն որդեգրել ավելի գործնական մոտեցում
Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Առնոլդ Կամելը «Rapporteur»-ին հայտնել է, որ չեզոք Ավստրիան կողմ է եվրոպական պաշտպանական համագործակցության ամրապնդմանը, սակայն ցանկանում է, որ ԵՄ-ն կենտրոնանա գործնական քայլերի, այլ ոչ թե հավակնոտ ինստիտուցիոնալ նախաձեռնությունների վրա։
«Հաշվի առնելով մեր առանձնահատուկ կարգավիճակը՝ եվրոպական շրջանակը վճռորոշ նշանակություն ունի մեր անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականության համար», — հինգշաբթի օրը Բրյուսելում՝ Եվրոպական պաշտպանության և անվտանգության համաժողովի շրջանակներում, «Rapporteur»-ին ասել է Կամելը։
Ըստ Կամելի՝ որպես չեզոք պետություն (և, հետևաբար, ԵՄ այն սակավաթիվ երկրներից մեկը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ)՝ Ավստրիան առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս ԵՄ մակարդակով պաշտպանական ոլորտի զարգացումներին։
Այնուամենայնիվ, նախարարի տեղակալը հորդորել է քաղաքականություն մշակողներին հրաժարվել «հավակնոտ վերնագրերից» և փոխարենը կենտրոնանալ «գործնական իրականացման» վրա։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վերջերս առաջարկել էր ստեղծել Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ, ինչպես նաև գործիքակազմ՝ հիբրիդային հարձակումների դեպքում գործողությունները համակարգելու համար։
Միևնույն ժամանակ, Կիպրոսը, որը չեզոք չէ, սակայն նույնպես ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, այս տարվա սկզբին նախաձեռնել էր քննարկումներ ԵՄ-ի՝ փոխադարձ պաշտպանության վերաբերյալ դրույթի (42.7-րդ հոդված) գործնական կիրառման շուրջ։ Արդյունքում անցկացվել է շտաբային ուսումնավարժանք, որի ընթացքում դիտարկվել են տարբեր սցենարներ և ԵՄ այն գործիքները, որոնք կարող են կիրառվել դրանց դեպքում։
«Այդ ուսումնավարժանքը առաջին կարևոր քայլն էր, — նշել է Կամելը, — սակայն կարծում եմ, որ այստեղ ևս մենք պետք է ավելի ճկուն մոտեցում ցուցաբերենք մեր ակնկալիքների հարցում և չկենտրոնանանք միայն որոշակի սցենարների վրա»։
Պետքարտուղարը նաև ընդգծեց, որ համատեղ գնումները Ավստրիայի համար եվրոպական մակարդակում «առանցքային հարց» են, ինչպես նաև «կենսական նշանակություն ունեն ԵՄ անդամ պետությունների մեծ մասի համար»։
Կամմելը նշեց, որ գնումների գործընթացը դեռևս մեծապես իրականացվում է ազգային մոտեցմամբ, և «պաշտպանական ներքին շուկան բացելու գաղափարը շատերի մտքում դեռ լիովին չի արմատավորվել»՝ հավելելով, որ դա զգալիորեն վնասում է ԵՄ փոքր երկրներին։
Կամմելը հասկանում է, որ պաշտպանական հզոր համակարգեր ունեցող ԵՄ երկրները ցանկանում են աջակցել սեփական արդյունաբերությանը, սակայն նշում է, որ փոքր երկրների պարագայում փոխադարձությունը բացակայում է։
«Հենց այդ մեծամասնության առկայությունն էլ պայմանավորում է համատեղ աշխատանքի կենսական անհրաժեշտությունը», — ասաց Կամմելը։
Բաց մի թողեք
Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»
Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները
Թրամփը ճնշում է գործադրում Լիտվայի վրա՝ վերացնելու ԵՄ-ի կողմից Բելառուսի նկատմամբ սահմանված կալիումի պատժամիջոցները