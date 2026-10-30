Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները

«Arsenal JSCo»-ն ունի «ավելցուկային հզորություններ», սակայն դրանց լիարժեք օգտագործմանը խոչընդոտում է մասնատվածությունը, նշում է ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենը։
Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ կարող էր ավելի շատ պատվերներ կատարել, սակայն Եվրոպայում գործող տարբեր ստանդարտներն ու կրկնվող փորձարկման գործընթացները զսպում են արտադրությունը։
«Մենք կարող էինք շատ ավելի մեծ թվով պատվերներ կատարել», — հինգշաբթի օրը Բրյուսելում կայացած Եվրոպական պաշտպանության և անվտանգության համաժողովի շրջանակներում «Rapporteur»-ին տված հարցազրույցում ասաց բուլղարական «Arsenal JSCo» ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Խրիստո Իբուչևը։
2022 թվականից ի վեր ԵՄ երկրներն ավելացրել են զինամթերքի արտադրությունը՝ Ուկրաինային աջակցելու և սեփական պաշարները համալրելու նպատակով։ Սակայն Եվրոպական պաշտպանական գործակալությունը (EDA) հոկտեմբերին հրապարակված զեկույցում զգուշացրել է անդամ երկրների մայրաքաղաքներին, որ զինամթերքի արտադրության ծավալների աճը բավարար չէ ռազմական կարիքները հոգալու համար։
«Մենք ունենք ավելցուկային հզորություններ», — նշեց Իբուչևը։ Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը շարունակում է խոչընդոտել արտադրության ընդլայնմանը, քանի որ ազգային տարբեր ստանդարտների պատճառով եվրոպական արտադրության զինամթերքը հնարավոր չէ փոխադարձաբար օգտագործել։
Թեև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները սահմանել են որոշակի ընդհանուր ստանդարտներ, առանձին պետություններ կարող են կիրառել իրենց սեփական լրացուցիչ պահանջներն ու փորձարկման ընթացակարգերը։
Ըստ նրա՝ սա հետ է պահում որոշ երկրներին իրենց ազգային սահմաններից դուրս գտնվող արտադրողներից զինամթերք ձեռք բերելուց։ Մասնավորապես, եթե երկիրը որևէ պետությունից հաուբիցներ է գնում, ապա կարող է զրկվել այլ երկրից զինամթերք ձեռք բերելու հնարավորությունից, եթե այն փորձարկված չէ տվյալ համակարգի համար։
«Դեռ ոչ ոք չի գտել այս խնդիրը հաղթահարելու արդյունավետ եղանակ», — ասաց նա։
Այս խնդիրը խոր արմատներ ունի եվրոպական պաշտպանական էկոհամակարգում և առանձնացվել է որպես արտադ Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագրի (EDIP) շրջանակներում, որի բյուջեն կազմում է 1,5 միլիարդ եվրո, մոտ 50 միլիոն եվրո է հատկացվել «Զինամթերքի որակավորման համատեղ ծրագրի» (JAQ) մեկնարկին՝ 155 մմ տրամաչափի հրետանային զինամթերքի հաստատման գործընթացը պարզեցնելու նպատակով։
Բաց մի թողեք
Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը
Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»
Թրամփը ճնշում է գործադրում Լիտվայի վրա՝ վերացնելու ԵՄ-ի կողմից Բելառուսի նկատմամբ սահմանված կալիումի պատժամիջոցները