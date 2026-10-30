Ծանոթացեք Լագարդին փոխարինելու առաջատար թեկնածուներին

Պաբլո Էռնանդես դե Կոսը և Կլաաս Նոտը երկարատև փորձ ունեն դրամավարկային քաղաքականության մեջ՝ և Դրագիի տարիների կտրուկ տարբեր հիշողություններ։
ՖՐԱՆԿՖՈՒՐՏ — Քրիստին Լագարդին փոխարինելու մրցավազքը հասել է գագաթնակետին, այն բանից հետո, երբ նա պաշտոնապես հայտարարեց հաջորդ տարվա փետրվարին Եվրոպական կենտրոնական բանկից հեռանալու իր մտադրության մասին։
Երկու առաջատար թեկնածուները եվրոգոտու կենտրոնական բանկային շրջանակի ծանոթ դեմքեր են՝ իսպանացի Պաբլո Էռնանդես դե Կոսը, որը չափավոր տնտեսագետ է՝ լուռ հեղինակության համբավով, և հոլանդացի Կլաաս Նոտը, որը նախկինում բազե էր, որի ԵԿԲ-ի կառավարչական խորհրդում անցկացրած տարիները ավելի բարդ ժառանգություն են թողել։
Bloomberg-ի տնտեսագետների շրջանում վերջերս անցկացված հարցումը դե Կոսին տալիս է չնչին առավելություն. 12 հարցված ընտրել է նրան, իսկ ինըը՝ Նոտին։ Հարցումը ներկայացնում է փորձագետների նախասիրությունների համառոտ պատկեր, այլ ոչ թե արդյունքի կանխատեսում։ ԵՄ առաջնորդները կկատարեն նշանակումը, և ազգային պահանջները և ԵԿԲ-ում այլ թափուր աշխատատեղերը, հավանաբար, կձևավորեն բանակցությունները։
Ընտրությունների վրա կազդեն նաև «ձրի» գործարքները, որոնք, հավանաբար, փաթեթային գործարք կլինեն՝ հունվարին և մայիսին գործադիր խորհրդի երկու թափուր տեղերը լրացնելու հնարավորությամբ։
Մեղմ խոսելաոճով դե Կոսը
Տնտեսագետ դե Կոսը, ով Մադրիդի համալսարանից ստացել է դոկտորի (Ph.D.) աստիճան, 1997 թվականին միացել է Իսպանիայի բանկին։ 2004 թվականին նա տեղափոխվել է Ֆրանկֆուրտ՝ որպես Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) գործադիր խորհրդի խորհրդական, իսկ ավելի ուշ վերադարձել է Իսպանիայի կենտրոնական բանկ։ Նա անցել է կարիերայի բոլոր աստիճանները՝ հասնելով մինչև կառավարչի պաշտոնը, որը զբաղեցրել է 2018-ից մինչև 2024 թվականը։ Այս պաշտոնում նա վերականգնեց Իսպանիայի բանկի հեղինակությունը՝ ֆինանսական ճգնաժամից առաջ և դրա ընթացքում թույլ տրված մի շարք սխալներից հետո։
Նրա ձեռքբերումները փաստացի ճանաչվեցին, երբ նա երկու ժամկետով նշանակվեց Բանկային վերահսկողության Բազելյան կոմիտեի նախագահ. սա մի կառույց է, որը սահմանում է բանկային կարգավորման համաշխարհային չափանիշները։ Ներկայումս նա ղեկավարում է Միջազգային հաշվարկների բանկը՝ մի հաստատություն, որը հաճախ բնորոշվում է որպես «կենտրոնական բանկիրների կենտրոնական բանկ»։
Նրա աշխատելաոճը զուսպ է. նա «աղավնի» է (տնտեսագիտական տերմինաբանությամբ՝ մեղմ քաղաքականության կողմնակից), ինչը նշանակում է, որ ի տարբերություն «բազեների» (կոշտ քաղաքականության կողմնակիցների)՝ նա ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում տնտեսական աճին և զբաղվածությանը՝ գնաճին զուգահեռ։ Այնուամենայնիվ, երբ 2022 թվականին գնաճը կտրուկ աճեց, դե Կոսը պաշտպանեց ԵԿԲ-ի անցումը դեպի տոկոսադրույքների բարձրացում։ Միաժամանակ, նա խիստ քննադատական է տրամադրված այն կառավարությունների նկատմամբ, որոնք հետաձգում են կենսաթոշակային համակարգի կարևոր բարեփոխումները. Իսպանիայի բանկում աշխատելու տարիներին նա սուր քննադատության էր ենթարկել Պեդրո Սանչեսի կառավարությանը։
Նրա թեկնածությունը
Դե Կոսին երկար ժամանակ նախապատրաստել է ԵԿԲ-ի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին (ով պաշտոնավարել է Քրիստին Լագարդից առաջ)։ Դրագիի կարծիքը եվրոպական տնտեսական քննարկումներում դեռևս մեծ կշիռ ունի և կարող է ազդել որոշ երկրների դիրքորոշման վրա, երբ նրանք որոշում են, թե ում նշանակել Ֆրանկֆուրտում տեղակայված այս կառույցի ղեկավար։
Նրա առջև ծառացած մարտահրավերները
Քաղաքական հաշվարկները, սակայն, կարող են աշխատել իսպանացի թեկնածուի դեմ։ Ֆրանսիան ձգտում է ստանալ Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնը, որը թափուր կդառնա 2027 թվականի մայիսին։ Որոշ պաշտոնյաներ կարող են խուսափել այնպիսի իրավիճակից, երբ ԵԿԲ-ի նախագահի և գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնները զբաղեցնեն մեծ պետական պարտք ունեցող երկրների ներկայացուցիչները։
Քանի որ գնաճը գերազանցում է թիրախային ցուցանիշը, իսկ եվրագոտին 2022 թվականին բախվել է գնաճային լուրջ ցնցման, որոշ ղեկավարներ կարող են նախընտրել այնպիսի թեկնածուի, ով ավելի հստակորեն հայտնի է որպես «բազե» (խիստ դրամավարկային քաղաքականության կողմնակից)։
Նոտ․ «Բազեից»՝ պրագմատիկ գործիչ
Նոտը նույնպես ունի տնտեսագիտական խորը պատրաստվածություն․ նա Գրոնինգենի համալսարանի գիտությունների դոկտոր (Ph.D.) է։ Աշխատելով Նիդերլանդների կենտրոնական բանկում (De Nederlandsche Bank՝ DNB) և Արժույթի միջազգային հիմնադրամում՝ նա հետագայում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Նիդերլանդների ֆինանսների նախարարությունում, իսկ ավելի ուշ վերադարձել է DNB՝ ղեկավարելով այն 2011-ից մինչև 2025 թվականը։ Նա նաև նախագահել է Ֆինանսական կայունության խորհուրդը՝ միջազգային այն կառույցը, որի գործառույթն է վերահսկել ֆինանսական համակարգին սպառնացող ռիսկերը։
Դրագիի պաշտոնավարման շրջանի մեծ մասի ընթացքում Նոտը հանդես էր գալիս որպես համոզված «բազե»՝ հրապարակայնորեն քննադատելով ԵԿԲ-ի խթանող միջոցառումները։ 2019 թվականի սեպտեմբերին նա այդ միջոցառումների փաթեթը որակեց որպես «անհամաչափ»։
Լագարդի ղեկավարման օրոք ԵԿԲ-ի ղեկավար կազմի հետ նրա հարաբերություններն ավելի ներդաշնակ դարձան։ Նա պաշտպանեց ինչպես համավարակի հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված PEPP ծրագիրը, այնպես էլ «Փոխանցման մեխանիզմի պաշտպանության գործիքը» (Transmission Protection Mechanism)։ Վերջինս, ի տարբերություն Դրագիի օրոք կիրառված միջոցների, ավելի արմատական գործիք է, որը ԵԿԲ-ին թույլ է տալիս անսահմանափակ ծավալով գնել ԵՄ անդամ որևէ երկրի պարտքային արժեթղթերը։
Լագարդի օրոք ԵԿԲ-ի ղեկավարության հետ նրա հարաբերություններն ավելի ներդաշնակ էին։ Նա պաշտպանեց ինչպես համավարակի ճգնաժամին արձագանքելու նրա փաթեթը՝ PEPP-ը, այնպես էլ «Փոխանցման պաշտպանության մեխանիզմը» (Transmission Protection Mechanism)․ սա ավելի արմատական գործիք է, քան Դրագիի պաշտոնավարման օրոք կիրառված ցանկացած այլ միջոց, քանի որ այն թույլ է տալիս ԵԿԲ-ին գնել ԵՄ անդամ որևէ երկրի պարտքը՝ առանց սահմանափակումների։
Երբ գնաճը կտրուկ աճեց, Նոթը դարձավ տոկոսադրույքների բարձրացման վաղ կողմնակիցներից մեկը, սակայն հետագայում նրան սկսեցին բնորոշել որպես պրագմատիկ «բազեի» (խիստ դրամավարկային քաղաքականության կողմնակցի) և թիմային խաղացողի։
Նրա դիրքորոշումը
Աջակիցները պնդում են, որ կռվարար նախագահը կարող է օգնել ԵԿԲ-ին աջակցել Հարավային Եվրոպայի տնտեսություններին պարտքային ճգնաժամի ժամանակ՝ միաժամանակ վստահեցնելով սպառողներին և ներդրողներին, որ բանկը շարունակում է հավատարիմ մնալ գների կայունությանը։
Ննոտի նախկին դերը որպես G20-ի ֆինանսական կայունության խորհրդի նախագահ նույնպես կարող է ամրապնդել նրա դիրքորոշումը։ Բերենբերգի գլխավոր տնտեսագետ Հոլգեր Շմիդինգը պնդում էր, որ «այն հարցը, թե ով կարող է լավագույնս դիրքում լինել հնարավոր ֆինանսական անկայունությունների հետ գործ ունենալու համար, հավանաբար, կարևոր դեր կխաղա ԵԿԲ նոր ղեկավարների ընտրության գործում»։ Այս դերը նաև Դրագիի համար հիմք հանդիսացավ։
Նրա մարտահրավերները
Գերմանիայի հավակնությունները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ, քանի որ Հյուսիսային Եվրոպայի կռվարարները իրենց հերթն են ունեցել Ննոտի հետ։ EFG բանկի գլխավոր տնտեսագետ Ստեֆան Գերլախն ասել է. «Եթե Ննոտը նշանակվի, ապա Գերմանիան դժվար թե կարողանա պնդել, որ իր հերթն է նշանակել նախագահին նրանից հետո»։
Որոշ վետերան կառավարիչներ դեռևս Ննոտի հրապարակային խզումը Դրագիի հետ համարում են անհավատարմություն։
Ի՞նչ է կատարվում հիմա
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ որոշումը կկայացվի մինչև տարեվերջ, իսկ եվրոգոտու նախարարները կհավաքվեն Եվրոպական խորհրդի դրոշի ներքո դեկտեմբերի կեսերին։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ով կհաղթի այս մրցավազքում, ապա պատմությունը կարող է երկակի դեր խաղալ։
Նունյոն, ով տեսել է երկու թեկնածուներին էլ գործի մեջ, նշեց, որ նրանցից յուրաքանչյուրն ունի դրամավարկային քաղաքականության ոլորտում փորձառություն և քաղաքական պրագմատիզմ, որոնք անհրաժեշտ են սպասվող մարտահրավերները հաղթահարելու համար։
Այսպիսով, ընտրությունը կախված կլինի նրանից, թե ԵՄ ղեկավարները ղեկավար պաշտոնում քաղաքական մոտեցումների և քաղաքական հաշվարկների ինչպիսի համադրություն են ցանկանում տեսնել։
Բաց մի թողեք
Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը
Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»
Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները