30/10/2026

EU – Armenia

Արյունոտ քիթ, ծեծկռտուք, շտապօգնության կանչ․ Le Figaro-ն անդրադարձել է ԱԺ երեկվա միջադեպին

infomitk@gmail.com 30/10/2026 1 min read

Ֆրանսիական Le Figaro պարբերականը անդրադարձել է երեկ ՀՀ ԱԺ-ում տեղի ունեցած ծեծկռտուքին։

Հոդվածում հատուկ կերպով ընդգծված է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թեեւ դատապարտել է բռնությունը, սակայն հանդես է եկել նաեւ՝ ծեծկռտուքին մասնակցած իր կուսակիցների աջակցությամբ։

Ուշագրավ է այն, որ հոդվածում ասվում է, որ հոկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցածը ՀՀ ԱԺ-ում՝ հերթական ծեծկռտուքն է եղել, որը տեղի է ունեցել պատգամավորների միջեւ։ Երեկվա միջադեպի հետեւանքով՝ մեկ ընդդիմադիր պատգամավորի մոտ քթի արյունահոսություն է եղել, եւ ստիպված են եղել շտապբուժօգնության բրիգադ հրավիրել։ Բախումը սկսվել է լեզվակռվից, որը հետո արդեն վերածվել է ծեծկռտուքի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հռոմի պա՞պն էլ «քաղաքական» որոշում ընդունեց․ կքվեարկի ԱՄՆ-ի ընտրություններում

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օբաման միացել է նախընտրական քարոզարշավին

30/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հռոմի պա՞պն էլ «քաղաքական» որոշում ընդունեց․ կքվեարկի ԱՄՆ-ի ընտրություններում

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները

30/10/2026 infomitk@gmail.com