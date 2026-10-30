30/10/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն պետք է վերանայի իր ընկերների հետ վարվելու ձևը

infomitk@gmail.com 30/10/2026 1 min read

Ժամանակները պահանջում են պրագմատիզմ, այլ ոչ թե իրավական ֆորմալիզմ: ԵՄ-ի ամենամոտ գործընկերներին դուրս պահելը թվում է հիմարություն:

Դոնալդ Թրամփի երկրորդ նախագահության երկու տարվա ընթացքում բազմակողմ համագործակցությունը քանդվում է, և նա չի դանդաղեցնում: Վերջերս Թրամփը դատապարտեց ՄԱԿ-ում արհեստական ​​բանականությունը կարգավորելու «գլոբալիստական ​​սխեմայի» ցանկացած փորձ, մինչդեռ Միջազգային քրեական դատարանը քանդելու նրա արշավը շարունակվում է ամբողջ թափով: Միևնույն ժամանակ, նա շեղվում է

Գլոբալ համագործակցության հիմքը քանդվում է: Այս նոր, քաջ աշխարհում ԵՄ-ն պետք է իր ընկերներին մոտ պահի: Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անսպասելի հրավերը Կանադային՝ ասոցացված անդամ դառնալու համար, կարծես թե հենց դա էր անում: Չնայած անորոշություններով լի լինելուն, նախաձեռնությունը, կարծես, նոր մտորումներ էր բացում քաոսային աշխարհում համագործակցելու վերաբերյալ։

Կանադական առաջարկը անորոշ էր և անժամկետ, բայց այն խոստանում էր ինչ-որ նոր բան։ Տնտեսական և ազգային անվտանգության նման հարցերի շուրջ համագործակցության նոր ուղիների ուսումնասիրությունը կարող է օգնել ԵՄ-ին հաղթահարել առկա խնդիրները՝ կապված Կանադայից շատ ավելի հեռու գտնվող մերձավոր գործընկերների հետ համագործակցության հետ։

Մոնրեալում կայացած հանդիպումը կարող էր նոր բանի սկիզբ լինել, բայց հանդիպման նախապատրաստական ​​​​աշխատանքները լավ նախանշան չեն։ Մինչև դրա մեկնարկը ԵՄ-ն արդեն մերժել էր ֆոն դեր Լեյենի հրավերը՝ Կանադայի ասոցացված անդամակցության համար։

Ի՞նչ անել, ուրեմն, Մեծ Բրիտանիայի նոր դեմքով վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի կողմից ԵՄ-ի նկատմամբ նորացված բացության դրսևորմամբ։ ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունները վերակենդանացնելու փորձը որոշ ԵՄ անդամների կողմից զուսպ ընդունվեց։ Brexit-ի օրերի բարձրակետից ի վեր շատ բան է փոխվել։ Ինչո՞ւ չօգտվել Բըրնհեմի բացությունից, քանի որ համաշխարհային համակարգը ճեղքվում է։

Նորվեգիան ևս մեկ վառ օրինակ է։ Որպես Եվրոպական տնտեսական տարածքի համաձայնագրի (ԵՏՏ) կողմ, այն վայելել է ԵՄ-ի հետ ամենասերտ գործընկերությունը 1994 թվականին համաձայնագիրը ստորագրելուց ի վեր: Այդ ժամանակվանից ի վեր երկիրը մոտեցել է դաշինքին այն ոլորտներում, որոնք չեն մտնում համաձայնագրի մեջ, ինչպիսիք են պաշտպանությունը և անվտանգությունը:

Սակայն, չնայած վարդագույն պատկերին, լարվածությունը մեծանում է: Նորվեգիայի հաջորդական կառավարությունները դանդաղ են ներդրել ԵՏՏ համաձայնագրով պահանջվող ԵՄ կանոնները, ինչը հարուցել է հանձնաժողովի պաշտոնյաների աճող հիասթափությունը: ԵՏՏ մոդելը նույնպես չի համապատասխանի Օտտավային: Այն ենթադրում է նախկինում ազգային կանոնակարգման լայն շրջանակների պատվիրակում Բրյուսելին՝ առանց գործընթացում ձայնի իրավունքի: Այնուամենայնիվ, Կանադային հրավերի բացությունը կարող է օգնել լուծել նաև ԵՏՏ երկրների միջև արդեն իսկ խորը արմատացած որոշ խնդիրներ:

Մոտ գործընկեր լինելուց անկախ, Նորվեգիան ավելի ու ավելի է դուրս մնում ԵՄ քաղաքականությունից՝ տնտեսական կախվածությունները նվազեցնելու և արժեքային շղթաները ապահովելու համար: Ավելի վատն այն է, որ անցյալ տարի այն հայտնվեց նման նախաձեռնություններից մեկի ստացողի դերում, երբ ԵՄ-ն առևտրային սահմանափակումներ մտցրեց ֆերոհամաձուլվածքների վրա, որոնցից Նորվեգիան Եվրոպայի հիմնական մատակարարներից մեկն է:

Հաշվի առնելով Նորվեգիայի՝ որպես ԵՄ-ի վստահելի գործընկերոջ կարգավիճակը, սա տարօրինակ է թվում: Անշուշտ, օգտակար կլիներ հույսը դնել և ավելի ու ավելի շատ համագործակցել Նորվեգիայի հետ կարևոր ռեսուրսների համար, չնայած այն հանգամանքին, որ այն ԵՄ անդամ չէ: Եվ ռազմավարական տեսանկյունից դիտարկվելով՝ թվում է, թե համեմատաբար ռեսուրսներով աղքատ ԵՄ-ի համար ակնհայտ է ռեսուրսներով հարուստ Նորվեգիային հնարավորինս մոտ պահելը:

Սակայն հաշվի առնելով, որ առևտուրը, մաքսային և ազգային անվտանգության քաղաքականությունը ԵՏՄ համաձայնագրի մաս չեն կազմում, իրավական ստատուս քվոն, հավանաբար, չի փոխվի, եթե Նորվեգիան չդառնա ԵՄ անդամ: Ռազմավարական գործընկերության խորացման նման խոչընդոտները աբսուրդային են թվում՝ հաշվի առնելով միջազգային իրավիճակը: Ոչ, ԵՄ-ն պարտավոր չէ Նորվեգիան կամ Իսլանդիան ներառել իր տնտեսական անվտանգության քաղաքականություններում, Կանադայի համար ասոցացված անդամի դերը իրավական հիմք չունի, և Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները բարդ են:

Սակայն ներկայիս հրամայականների դաժան լույսի ներքո այս խոչընդոտները գունատվում են ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և Ռուսաստանի կողմից գործադրվող ճնշումների համեմատ: Քանի որ Թրամփը քանդում է ինստիտուտները և մեկուսացնում ԱՄՆ-ն, Սի Ցզինպինը քիչ պատրաստակամություն է ցուցաբերում փոխզիջման գնալ առևտրային քաղաքականության հարցում, իսկ Պուտինը շարունակում է իր արյունալի հարձակումը Ուկրաինայի վրա, ԵՄ-ն պետք է ողջունի իր ամենամոտ հարևանների և պատմական ընկերների հետ ավելի մեծ համաձայնության ցանկացած հնարավորություն, նույնիսկ եթե դա նշանակում է կանոնների խախտում: Իրոք, քանի որ Թրամփը սպառնում է ամբողջությամբ հրաժարվել ուկրաինական գործից, ավելի լայն Եվրոպայով մերձենալու ուղիներ գտնելը դառնում է հրամայական:

Թեև անորոշ էր, սակայն ֆոն դեր Լեյենի կողմից Կանադային մեկնված ձեռքը կարող է նոր և պրագմատիկ մտածողության հնարավորություն լինել։ Որպես առաջին քայլ, Նորվեգիան, Իսլանդիան, Մեծ Բրիտանիան և Կանադան կարող են ողջունվել Հանձնաժողովի Տնտեսական անվտանգության ցանցում։ Նրանք բոլորը սերտորեն կապված են եվրոպական արժեքային շղթաների հետ. նրանց այդ շղթայից դուրս պահելը հիմարություն է թվում։

Տեղեկատվության փոխանակումից զատ, ԵՄ-ն պետք է աշխատի Տնտեսական անվտանգության դաշինքի ուղղությամբ։ Սա կխուսափի մտերիմ դաշնակիցների վրա բացասական հետևանքներից և կընդլայնի այն ռեսուրսներն ու արժեքային շղթաները, որոնցից ԵՄ-ն կարող է օգտվել։ ԵՄ-ն ինքնուրույն տնտեսապես անվտանգ չի դառնա, ուստի ինչու՞ խաթարել համագործակցությունը։

Եվ եթե ֆոն դեր Լեյենի նոր Ազգային անվտանգության խորհրդի խոստումը իրականանա ԵՄ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի շրջանակներում, այս տեքստում նշված գործընկերներին կարող է տրվել դիտորդի կարգավիճակ՝ պաշտպանության և անվտանգության համագործակցությունը բարելավելու համար։

Ժամանակները պահանջում են պրագմատիզմ, այլ ոչ թե իրավական ֆորմալիզմ։ ԵՄ-ն պետք է ցույց տա ճանապարհը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կանադան և Եվրոպան կիսում են դիվերսիֆիկացման մարտահրավերը՝ առանց ԱՄՆ-ին և Չինաստանին հակադրվելու

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք ֆոն դեր Լայենի առաջարկած՝ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարն արդեն տապալվե՞լ է

29/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարկ Քարնին այն «հերոսը» չէ, որի մասին կարծում են եվրոպացիները

29/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հռոմի պա՞պն էլ «քաղաքական» որոշում ընդունեց․ կքվեարկի ԱՄՆ-ի ընտրություններում

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»

30/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները

30/10/2026 infomitk@gmail.com