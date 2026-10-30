ԵՄ-ն պետք է վերանայի իր ընկերների հետ վարվելու ձևը

Ժամանակները պահանջում են պրագմատիզմ, այլ ոչ թե իրավական ֆորմալիզմ: ԵՄ-ի ամենամոտ գործընկերներին դուրս պահելը թվում է հիմարություն:
Դոնալդ Թրամփի երկրորդ նախագահության երկու տարվա ընթացքում բազմակողմ համագործակցությունը քանդվում է, և նա չի դանդաղեցնում: Վերջերս Թրամփը դատապարտեց ՄԱԿ-ում արհեստական բանականությունը կարգավորելու «գլոբալիստական սխեմայի» ցանկացած փորձ, մինչդեռ Միջազգային քրեական դատարանը քանդելու նրա արշավը շարունակվում է ամբողջ թափով: Միևնույն ժամանակ, նա շեղվում է
Գլոբալ համագործակցության հիմքը քանդվում է: Այս նոր, քաջ աշխարհում ԵՄ-ն պետք է իր ընկերներին մոտ պահի: Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անսպասելի հրավերը Կանադային՝ ասոցացված անդամ դառնալու համար, կարծես թե հենց դա էր անում: Չնայած անորոշություններով լի լինելուն, նախաձեռնությունը, կարծես, նոր մտորումներ էր բացում քաոսային աշխարհում համագործակցելու վերաբերյալ։
Կանադական առաջարկը անորոշ էր և անժամկետ, բայց այն խոստանում էր ինչ-որ նոր բան։ Տնտեսական և ազգային անվտանգության նման հարցերի շուրջ համագործակցության նոր ուղիների ուսումնասիրությունը կարող է օգնել ԵՄ-ին հաղթահարել առկա խնդիրները՝ կապված Կանադայից շատ ավելի հեռու գտնվող մերձավոր գործընկերների հետ համագործակցության հետ։
Մոնրեալում կայացած հանդիպումը կարող էր նոր բանի սկիզբ լինել, բայց հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները լավ նախանշան չեն։ Մինչև դրա մեկնարկը ԵՄ-ն արդեն մերժել էր ֆոն դեր Լեյենի հրավերը՝ Կանադայի ասոցացված անդամակցության համար։
Ի՞նչ անել, ուրեմն, Մեծ Բրիտանիայի նոր դեմքով վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի կողմից ԵՄ-ի նկատմամբ նորացված բացության դրսևորմամբ։ ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունները վերակենդանացնելու փորձը որոշ ԵՄ անդամների կողմից զուսպ ընդունվեց։ Brexit-ի օրերի բարձրակետից ի վեր շատ բան է փոխվել։ Ինչո՞ւ չօգտվել Բըրնհեմի բացությունից, քանի որ համաշխարհային համակարգը ճեղքվում է։
Նորվեգիան ևս մեկ վառ օրինակ է։ Որպես Եվրոպական տնտեսական տարածքի համաձայնագրի (ԵՏՏ) կողմ, այն վայելել է ԵՄ-ի հետ ամենասերտ գործընկերությունը 1994 թվականին համաձայնագիրը ստորագրելուց ի վեր: Այդ ժամանակվանից ի վեր երկիրը մոտեցել է դաշինքին այն ոլորտներում, որոնք չեն մտնում համաձայնագրի մեջ, ինչպիսիք են պաշտպանությունը և անվտանգությունը:
Սակայն, չնայած վարդագույն պատկերին, լարվածությունը մեծանում է: Նորվեգիայի հաջորդական կառավարությունները դանդաղ են ներդրել ԵՏՏ համաձայնագրով պահանջվող ԵՄ կանոնները, ինչը հարուցել է հանձնաժողովի պաշտոնյաների աճող հիասթափությունը: ԵՏՏ մոդելը նույնպես չի համապատասխանի Օտտավային: Այն ենթադրում է նախկինում ազգային կանոնակարգման լայն շրջանակների պատվիրակում Բրյուսելին՝ առանց գործընթացում ձայնի իրավունքի: Այնուամենայնիվ, Կանադային հրավերի բացությունը կարող է օգնել լուծել նաև ԵՏՏ երկրների միջև արդեն իսկ խորը արմատացած որոշ խնդիրներ:
Մոտ գործընկեր լինելուց անկախ, Նորվեգիան ավելի ու ավելի է դուրս մնում ԵՄ քաղաքականությունից՝ տնտեսական կախվածությունները նվազեցնելու և արժեքային շղթաները ապահովելու համար: Ավելի վատն այն է, որ անցյալ տարի այն հայտնվեց նման նախաձեռնություններից մեկի ստացողի դերում, երբ ԵՄ-ն առևտրային սահմանափակումներ մտցրեց ֆերոհամաձուլվածքների վրա, որոնցից Նորվեգիան Եվրոպայի հիմնական մատակարարներից մեկն է:
Հաշվի առնելով Նորվեգիայի՝ որպես ԵՄ-ի վստահելի գործընկերոջ կարգավիճակը, սա տարօրինակ է թվում: Անշուշտ, օգտակար կլիներ հույսը դնել և ավելի ու ավելի շատ համագործակցել Նորվեգիայի հետ կարևոր ռեսուրսների համար, չնայած այն հանգամանքին, որ այն ԵՄ անդամ չէ: Եվ ռազմավարական տեսանկյունից դիտարկվելով՝ թվում է, թե համեմատաբար ռեսուրսներով աղքատ ԵՄ-ի համար ակնհայտ է ռեսուրսներով հարուստ Նորվեգիային հնարավորինս մոտ պահելը:
Սակայն հաշվի առնելով, որ առևտուրը, մաքսային և ազգային անվտանգության քաղաքականությունը ԵՏՄ համաձայնագրի մաս չեն կազմում, իրավական ստատուս քվոն, հավանաբար, չի փոխվի, եթե Նորվեգիան չդառնա ԵՄ անդամ: Ռազմավարական գործընկերության խորացման նման խոչընդոտները աբսուրդային են թվում՝ հաշվի առնելով միջազգային իրավիճակը: Ոչ, ԵՄ-ն պարտավոր չէ Նորվեգիան կամ Իսլանդիան ներառել իր տնտեսական անվտանգության քաղաքականություններում, Կանադայի համար ասոցացված անդամի դերը իրավական հիմք չունի, և Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները բարդ են:
Սակայն ներկայիս հրամայականների դաժան լույսի ներքո այս խոչընդոտները գունատվում են ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և Ռուսաստանի կողմից գործադրվող ճնշումների համեմատ: Քանի որ Թրամփը քանդում է ինստիտուտները և մեկուսացնում ԱՄՆ-ն, Սի Ցզինպինը քիչ պատրաստակամություն է ցուցաբերում փոխզիջման գնալ առևտրային քաղաքականության հարցում, իսկ Պուտինը շարունակում է իր արյունալի հարձակումը Ուկրաինայի վրա, ԵՄ-ն պետք է ողջունի իր ամենամոտ հարևանների և պատմական ընկերների հետ ավելի մեծ համաձայնության ցանկացած հնարավորություն, նույնիսկ եթե դա նշանակում է կանոնների խախտում: Իրոք, քանի որ Թրամփը սպառնում է ամբողջությամբ հրաժարվել ուկրաինական գործից, ավելի լայն Եվրոպայով մերձենալու ուղիներ գտնելը դառնում է հրամայական:
Թեև անորոշ էր, սակայն ֆոն դեր Լեյենի կողմից Կանադային մեկնված ձեռքը կարող է նոր և պրագմատիկ մտածողության հնարավորություն լինել։ Որպես առաջին քայլ, Նորվեգիան, Իսլանդիան, Մեծ Բրիտանիան և Կանադան կարող են ողջունվել Հանձնաժողովի Տնտեսական անվտանգության ցանցում։ Նրանք բոլորը սերտորեն կապված են եվրոպական արժեքային շղթաների հետ. նրանց այդ շղթայից դուրս պահելը հիմարություն է թվում։
Տեղեկատվության փոխանակումից զատ, ԵՄ-ն պետք է աշխատի Տնտեսական անվտանգության դաշինքի ուղղությամբ։ Սա կխուսափի մտերիմ դաշնակիցների վրա բացասական հետևանքներից և կընդլայնի այն ռեսուրսներն ու արժեքային շղթաները, որոնցից ԵՄ-ն կարող է օգտվել։ ԵՄ-ն ինքնուրույն տնտեսապես անվտանգ չի դառնա, ուստի ինչու՞ խաթարել համագործակցությունը։
Եվ եթե ֆոն դեր Լեյենի նոր Ազգային անվտանգության խորհրդի խոստումը իրականանա ԵՄ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի շրջանակներում, այս տեքստում նշված գործընկերներին կարող է տրվել դիտորդի կարգավիճակ՝ պաշտպանության և անվտանգության համագործակցությունը բարելավելու համար։
Ժամանակները պահանջում են պրագմատիզմ, այլ ոչ թե իրավական ֆորմալիզմ։ ԵՄ-ն պետք է ցույց տա ճանապարհը։
Բաց մի թողեք
Կանադան և Եվրոպան կիսում են դիվերսիֆիկացման մարտահրավերը՝ առանց ԱՄՆ-ին և Չինաստանին հակադրվելու
Արդյոք ֆոն դեր Լայենի առաջարկած՝ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարն արդեն տապալվե՞լ է
Մարկ Քարնին այն «հերոսը» չէ, որի մասին կարծում են եվրոպացիները