Կանադան և Եվրոպան կիսում են դիվերսիֆիկացման մարտահրավերը՝ առանց ԱՄՆ-ին և Չինաստանին հակադրվելու

«Կարևորն այն է, որ լրացումները… ամրապնդեն մեր ինքնիշխանությունը», – ասաց վարչապետ Մարկ Քարնին։
ՄՈՆՐԵԱԼ — Կա մեկ բան, որից Եվրամիությունն ու Կանադան ցանկանում են խուսափել իրենց նոր դաշինքով՝ Վաշինգտոնի և Պեկինի կողմից նոր զայրույթի հրահրումից։
Պաշտոնյաները ճնշման տակ են՝ ստուգելու այն ամենը, ինչ նրանք ասել էին, որ անելու են վերջին գագաթնաժողովում, և ուրբաթ օրը կհրապարակեն այն ոլորտները, որոնց վրա նրանք նախատեսում են կենտրոնանալ հաջորդ տարվա ընթացքում՝ իրենց տրանսատլանտյան համագործակցությունը խորացնելու ընթացքում։ Բայց մի սպասեք նոր գործարքների շքերթի։
«Կանադան ունի նպատակներ, որտեղ նրանք կարիք ունեն մեր տեխնոլոգիաներին, այնպես որ դուք կարող եք կառուցել գեղեցիկ հարաբերություններ, եթե կենտրոնանաք դրա վրա», – POLITICO-ին ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը ԱՄՆ-ից և Չինաստանից դիվերսիֆիկացման ընդհանուր մարտահրավերների մասին։ Պաշտոնյային թույլատրվել է անանուն մնալ՝ Բրյուսելի և Օտտավայի միջև զգայուն դիվանագիտական բանակցությունների մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
Պաշտոնյան բացատրեց, որ Կանադայում ԵՄ հիմնական շահերից մեկը դաշինքի համար կարևորագույն հումքի և էներգիայի աղբյուրների մատակարարումը դիվերսիֆիկացնելու հնարավորությունն է՝ համապատասխանաբար Չինաստանից և Ռուսաստանից կախվածությունը հետագայում նվազեցնելու համար։
«Նրանք ունեն մեզ անհրաժեշտի մեծ մասը», – ասաց պաշտոնյան կանադական հանքանյութերի մասին։ «Կա նաև հսկայական հնարավորություն կանադական բրածո վառելիքը և գազը ԵՄ բերելու համար»։
Վարչապետ Մարկ Քարնին մերժեց այն վիճահարույց հարցը, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է Կանադայի հետ հարաբերությունները որակի որպես «ասոցացված անդամակցություն», հինգշաբթի օրը ասելով, որ դա երկրորդական ներկայացում է այն բանի, ինչը համարվում է նշանակալից գագաթնաժողով։
Այս շաբաթվա սկզբին Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը և այլ երկրներ դեմ էին այդ սահմանմանը Մոնրեալում հրապարակվելիք ԵՄ-Կանադա համատեղ հայտարարության մեջ։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը սեպտեմբերին առաջարկեց «ասոցացված անդամակցություն» պիտակը։
Սակայն Քարնին հինգշաբթի օրը լրագրողներին ասաց, որ նոր դաշինքը «մարքեթինգային վարժություն» չէ, և որ անվանումը նշանակություն չունի։ «Կարևորն այն է, որ մեր երկու իրավասությունների լրացումը ամրապնդի մեր ինքնիշխանությունը, ամրապնդի Եվրոպայի ինքնիշխանությունը, տարբեր ռազմավարական ինքնավարությունները, կարևորագույն հանքանյութերը, էներգիան, այլ ասպեկտներ՝ արհեստական բանականությունը», – ասաց նա։
Քարնին և ֆոն դեր Լեյենը դժվար քաղաքական ճանապարհ են սպասում, քանի որ քայլեր են ձեռնարկվում ԵՄ-ն և Կանադան մերձեցնելու համար այնպիսի գործընկերության մեջ, որը չի ներառում նրա հարավային հարևանին։ Նրանք պետք է առաջ շարժվեն «ասոցացում առանց անդամակցության» աշխատանքային ծրագրով՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման վերջին տարիներին։
Դիվանագիտական հավասարակշռություն
Մոնրեալի պատմական Fairmont The Queen Elizabeth հյուրանոցը հինգշաբթի օրը գագաթնաժողովի ակտիվության կենտրոն էր, որը սկսվեց առավոտյան ցուցադրությամբ, երբ ֆոն դեր Լեյենը դուրս եկավ հյուրանոցից վազորդներով և աշխատակիցներին դուրս տարավ քայլարշավի։ ԵՄ հանձնակատարներն ու կանադացի նախարարները մտնում ու դուրս էին գալիս հյուրանոցի օծանելիքով լի նախասրահից՝ ողջունելով գործընկերներին։
Ջեթլագով եվրոպացիները, կանադացի պաշտոնյաների և լոբբիստների հետ միասին, ցավակցեցին այն բանի համար, ինչը նրանք համարում էին վատ գագաթնաժողովի կազմակերպում, որը տարածվեց բազմաթիվ վայրերում։
Անդամակցության իմաստաբանության շուրջ բանավեճը դարձավ ճաշի ժամանակ ծիծաղի թեմա, երբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հավանություն տվեց ֆոն դեր Լեյենի առաջարկին Կանադային, նախքան կատակելը, որ վերջնական նշանակումը «ենթակա է վերանայման»։
Այնուհետև, ֆրիզե աղցանի և տապակած սաղմոնի մատուցումների միջև, Կոստան գտավ դիվանագիտական հավասարակշռություն։
«Վաղը Եվրամիությունը և Կանադան կստեղծեն դաշինք Եվրոպայի ապագայի համար», – ասաց նա՝ հղում անելով Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի նախընտրած պիտակին և մի տերմինի, որը Քարնին նույնպես օգտագործել է հարաբերությունները նկարագրելու համար։ Սակայն Կոստան նաև աջակցեց ֆոն դեր Լեյենի «հավակնությանը»՝ Կանադան դարձնելու որպես ԵՄ-ի «ասոցացված անդամ», ընդունելով, որ տերմինը կարող է վերջում նշանակություն չունենալ։
Կեսօրից հետո Քարնին, կարծես, համաձայնվեց այդ տերմինի հետ՝ ճանաչելով հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքը որպես «ապագայի դաշինք՝ Կանադայի հետ որպես ասոցացված անդամ, Կանադայի և Եվրամիության միջև»։
Երկու կողմերը, ինչպես սպասվում է, ուրբաթ օրը կհայտարարեն նոր թվային առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին, որով կավարտվեն գարնանը մեկնարկած բանակցությունները: Այլ սպասվող արդյունքների թվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի և Կանադայի միջև համաձայնագիրը, որը նպատակ ունի թույլ տալ դաշինքին ֆինանսավորել կանադական կարևորագույն հանքային նախագծերը:
Տասնմեկ ԵՄ հանձնակատարների այցը քաղաքում՝ «օրակարգը առաջ մղելու» համար, փոքր նվաճում չէ, լրագրողներին ասել է Կանադայի ֆինանսների նախարար Ֆրանսուա-Ֆիլիպ Շամպայնը: «Սա պատմական պահ է, որը մենք պետք է օգտագործենք»:
Արհեստական բանականությունը և էներգետիկ ընկերությունները, ինչպես սպասվում է, կլինեն ԵՄ-Կանադա հարաբերությունների բարելավման հիմնական շահառուները, ինչը ուշագրավ է դարձնում ԵՄ էներգետիկայի հանձնակատար Դեն Յորգենսենի և Կանադայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Թիմ Հոջսոնի բացակայությունները:
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պետք է վերանայի իր ընկերների հետ վարվելու ձևը
Արդյոք ֆոն դեր Լայենի առաջարկած՝ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարն արդեն տապալվե՞լ է
Մարկ Քարնին այն «հերոսը» չէ, որի մասին կարծում են եվրոպացիները