Թրամփը ճնշում է գործադրում Լիտվայի վրա՝ վերացնելու ԵՄ-ի կողմից Բելառուսի նկատմամբ սահմանված կալիումի պատժամիջոցները

Նախագահի հատուկ դեսպանորդը հարցրել է Բալթյան երկրի պաշտոնյաներին պատժամիջոցները վերացնելու եղանակների մասին, որոնք թույլ կտան պարարտանյութի բաղադրիչը տեղափոխել իր նավահանգստով։
Թրամփի վարչակազմը ճնշում է գործադրում Լիտվայի վրա՝ Բալթիկ ծովի կենտրոնական նավահանգիստը բացել Բելառուսից կալիումի արտահանման համար, չնայած եվրոպական պատժամիջոցներին, քանի որ ԱՄՆ-ն ձգտում է նվազեցնել Կանադայից կախվածությունը կարևորագույն պարարտանյութի բաղադրիչի համար և օգնել նվազեցնել ամերիկացի ֆերմերների ծախսերը։
Չորս եվրոպացի պաշտոնյաների խոսքով՝ Բելառուսի հարցերով ԱՄՆ հատուկ դեսպանորդ Ջոն Քոուլը վերջին շաբաթներին լիտվացի դիվանագետների հետ քննարկումներ է ունեցել Բելառուսից ապրանքների վրա իր շրջափակումը մեղմացնելու վերաբերյալ, որը Ուկրաինայի հետ պատերազմում Ռուսաստանի Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ դաշնակցի՝ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կառավարության նկատմամբ ԵՄ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցների մի մասն է։ Պատժիչ միջոցառումները արգելում են ԵՄ նավահանգիստներին բելառուսական ապրանքներ տեղափոխել, բայց դրանք պետք է երկարաձգվեն յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ։
Լիտվան, որը տարվա սկզբին կստանձնի Եվրամիության նախագահությունը, տեսականորեն կարող է վետո դնել փետրվարին նախատեսված հաջորդ երկարաձգման վրա, ինչը թույլ կտա պատժամիջոցների ժամկետը լրանալ։ Լիտվան, սակայն, ԵՄ-ի՝ Ուկրաինայի ամենահուսալի դաշնակիցներից մեկն է։
Նախագահ Թրամփն անցյալ ամիս հայտարարեց, որ աշխատում է Մինսկի հետ «մեծածավալ գործարքի» ուղղությամբ՝ կալիումական պարարտանյութեր ձեռք բերելու համար «շատ ավելի ցածր գնով», քան այն գինն է, որը ֆերմերները ներկայումս վճարում են կանադական ընկերություններին։ Սակայն դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե հաջողվի այդ գյուղատնտեսական պարագաները տեղափոխել Բալթիկ ծովի ափին գտնվող Լիտվայի խոշոր նավահանգստի՝ Կլայպեդայի, կամ տարածաշրջանի այլ նավահանգիստների միջոցով։
«Վերջին շաբաթների ընթացքում Դոնալդ Թրամփի թիմն ավելի ակտիվ կապ է հաստատել լիտվական կողմի հետ», – նշեց բանակցություններին քաջատեղյակ մի անձնավորություն, ով, ինչպես և մյուսները, ցանկացել է մնալ անանուն՝ զգայուն ներքին քննարկումների մասին խոսելիս։
Պետդեպարտամենտը չի արձագանքել մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
Գների կտրուկ աճ
Ֆերմերները ամենուր բախվում են կալիումական պարարտանյութերի գների կտրուկ աճին, ինչը պայմանավորված է պահանջարկի աճով և Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներով (Ռուսաստանը պարարտանյութի այս բաղադրիչի մեկ այլ խոշոր համաշխարհային մատակարար է)։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս գրեթե ամբողջությամբ կախված է կալիումական պարարտանյութերի ներկրումից, ընդ որում՝ այդ ներկրումների մոտ 80%-ը բաժին է ընկնում Կանադային։
Օգոստոսին ԱՄՆ-Կանադա առևտրային բանակցությունների ձախողումը և նոր սակագնային բարձրացումները միայն ավելի են խթանել վարչակազմի հետաքրքրությունը Բելառուսից կալիումի մատակարարման նկատմամբ, որը վերահսկում է համաշխարհային շուկայի մոտ 20%-ը: Եվ դա տեղի է ունենում Թրամփի կողմից Ռուսաստանի և նրա դաշնակիցների նկատմամբ պատժամիջոցները մեղմացնելու ավելի լայն ջանքերի հետ մեկտեղ, քանի որ նա փորձում է Մոսկվային դրդել դադարեցնել Ուկրաինայի հետ պատերազմը: Սակայն այդ ջանքերը հանդիպում են Եվրոպայում կոշտ դիմադրության, որտեղ պաշտոնյաները խորապես կասկածում են Պուտինին որևէ տեղ զիջելուն, ինչը, նրանց կարծիքով, միայն ավելի կհամարձակի ռուս ավտոկրատին և նրա ուղեծրի մյուսներին, ինչպիսին է Լուկաշենկոն:
«Նրանք քաղաքավարիորեն ճնշում են գործադրում, բայց մենք շատ հստակ ասում ենք՝ «ոչ, անիծյալ», – ասել է Արևելյան Եվրոպայի մի պաշտոնյա: «Եթե ամերիկացիները չեն կարողանում դասեր քաղել պատմությունից, ապա մենք պետք է դիրքավորվենք»:
Երկու արևելաեվրոպացի պաշտոնյաներ նշել են, որ Քոալեն ճնշում է գործադրում Լիտվայի կառավարության բոլոր մակարդակների վրա ավելի քան մեկ տարի, այն բանից հետո, երբ Թրամփի դեսպանը առաջին անգամ այցելեց Մինսկ: Արևելաեվրոպական երկրորդ պաշտոնյան ասել է, որ ԱՄՆ-ն երկար ժամանակ բանակցություններ է վարում այն մասին, թե արդյոք բելառուսական կալիումը կարող է համաշխարհային շուկաներ հասնել Կլայպեդայի և Բալթիկ ծովի այլ նավահանգիստների, ինչպիսիք են Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգան, միջոցով, որը ավելի հեշտ տրանսպորտային ուղի կլինի, քան Ռուսաստանի միջոցով:
Եվրոպացի պաշտոնյան հաստատել է, որ Քոալեն նաև դիմել է լատվիացի գործընկերներին այս հարցի վերաբերյալ:
Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան հրաժարվել է մեկնաբանել «կոնկրետ առևտրային գործարքները», բայց ասել է, որ «ԱՄՆ-ն փնտրում է առևտրային հնարավորություններ, որոնք ծառայում են ամերիկյան տնտեսական շահերին, և մենք պարբերաբար քննարկում ենք առևտրային հեռանկարները դաշնակիցների և գործընկերների հետ»:
«Մենք կողջունենք շարունակական, կանոնավոր փոխանակումները այն մասին, թե ինչպես կարող են մեր երկու մոտեցումները առաջ մղել ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի առևտրային շահերը, ինչպես նաև հասնել մարդասիրական նպատակների», – շարունակել է պաշտոնյան՝ նշելով, որ Բելառուսը վերջերս «կառուցողական համագործակցություն է ցուցաբերել Միացյալ Նահանգների հետ»:
«Ինչպես ասել է նախագահ Թրամփը, բելառուսական կալիումի վաճառքը Միացյալ Նահանգներին նպաստում է ամերիկացի ֆերմերների և անասնապահների համար գների իջեցմանը», – հավելել է անձը, որին անանունությունը տրամադրվել է՝ գործակալության մտածողության մանրամասները կիսվելու համար։
Արտահանման հիմնական ուղին
Մինչև այն պահը, երբ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը, տասնամյակի սկզբին, լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանեցին Մինսկի նկատմամբ, բելառուսական կալիումական պարարտանյութերի 90%-ն արտահանվում էր Կլայպեդայի միջոցով։
ԵՄ անդամ 27 երկրները միաձայն որոշեցին արգելել բելառուսական կալիումական պարարտանյութերի ներկրումը՝ եզրակացնելով, որ Լուկաշենկոն օրինական ճանապարհով չի հաղթել 2020 թվականի ընտրություններում, իսկ խաղաղ բողոքի ցույցերը դաժանորեն ճնշել է։ Պատժամիջոցները տարածվում են միության բոլոր նավահանգիստների վրա, և դրանք կարող են չեղարկվել միայն այն դեպքում, եթե բոլոր 27 կառավարությունները միաձայն համաձայնեն դրան։ 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո (որին աջակցում էր նաև Բելառուսը)՝ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելն էլ ավելի խստացրին սահմանափակումները։
Սակայն անցյալ տարվա մարտին Թրամփը սկսեց չեղարկել Բելառուսի դեմ ուղղված որոշ ամերիկյան պատժամիջոցներ, այդ թվում՝ պետական «Բելառուսական կալիումական ընկերություն»-ից (Belarusian Potash Company)։ Թրամփը պատժամիջոցների մեղմացումը ներկայացրեց որպես «ամերիկացի ֆերմերներին աջակցելու» միջոց, ովքեր բախվել էին պարարտանյութերի գների կտրուկ աճի հետ։ Այս քայլին նախորդել էր նաև Քոուլի (Coale) միջնորդությունը, որի արդյունքում ազատ արձակվեցին 250 քաղբանտարկյալներ՝ փոխարենը Վաշինգտոնը մասնակիորեն մեղմացրեց պատժամիջոցները։
Եվրոպացի պաշտոնյաները հակված չեն հետևել Թրամփի որդեգրած քաղաքականությանը։ ԱՄՆ-ի ճնշմանը տեղի տալը Լիտվայի և Լատվիայի ղեկավարների համար կլինի ոչ ժողովրդական քայլ և քաղաքական առումով բավականին ռիսկային՝ հատկապես հաշվի առնելով, որ այս տարվա սկզբին երկու երկրներում էլ կառավարող կոալիցիաները փլուզվել էին։
Արևելյան Եվրոպայի պաշտոնյաները նաև մտահոգված են, որ Լուկաշենկոյի նկատմամբ պատժամիջոցների մեղմացումը կարող է նրան ավելի մեծ միջազգային լեգիտիմություն և ազատություն տալ՝ շարունակելու իր ընդդիմախոսների բանտարկությունը։
Արևելյան Եվրոպայի պաշտոնյաները նաև մտահոգված են, որ Լուկաշենկոյի նկատմամբ պատժամիջոցների մեղմացումը կարող է նրան ավելի մեծ միջազգային լեգիտիմություն և գործելու ազատություն տալ՝ շարունակելու իր ընդդիմախոսներին բանտարկելը։
Եվրոպացի մեկ այլ պաշտոնյա նշեց նաև, որ պարզ չէ՝ արդյոք բելառուսական կալիումական պարարտանյութերի համար իրականում գոյություն ունի համաշխարհային շուկա՝ հաշվի առնելով այդ ոլորտում Կանադայի գերիշխող դիրքը։
«Այս հարցի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, — ասաց պաշտոնյան։ — Եվ, ակնհայտորեն, Լիտվայի ներսում էլ սա տարաձայնություններ առաջացնող հարց է»։
Բաց մի թողեք
Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը
Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»
Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները