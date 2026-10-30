Ո՞վ ումից է վախենում Բրյուսելում. Հելոուինյան ուղեցույց՝ պարզելու, թե ովքեր (և ինչերը) են թաքնված ԵՄ-ի մղձավանջներում

Եվրոպական մայրաքաղաքում գիշեր է իջնում։ Ամեն ինչ լուռ է, բայց մղձավանջները նոր են սկսվում։
Վիկտոր Օրբանի ուրվականը թափառում է Շումանի հրապարակի շուրջը, «թղթաբանական քաշքշուկների» խարույկից մնացած մոխիրը պատել է «Յուստուս Լիպսիուս» շենքը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի աշխատակազմի ղեկավար Բյորն Զայբերտը վազվզում է աշխատակիցների հետևից՝ պահանջելով բացատրել, թե իրականում ի՞նչ է նշանակում Կանադայի համար «ասոցացված անդամակցությունը», իսկ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սարսափում են այն մտքից, որ շինարարական աշխատանքների ժամանակ բանվորները կարող են հայտնաբերել անցյալի քաղաքական ինտրիգների «կմախքները»։
Վախեցա՞ք։ Ճիշտ էլ անում եք։ Ահա մեր ուղեցույցը՝ պարզելու, թե ով ումից է սարսափում «բրյուսելյան պղպջակի» ներսում։
Բոլորը վախենում են Մարին Լը Պենից
ԵՄ դիվանագետներին, պաշտոնյաներին և օրենսդիրներին հանգիստ չի տալիս Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների ֆավորիտ Մարին Լը Պենը։ Արդյոք նա իսկապե՞ս կկրկնակի կրճատի Փարիզի վճարումները ԵՄ բյուջե, ինչպես խոստացել էր։ Արդյոք նա կհեռացնի՞ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին բրյուսելյան հիմնական քաղաքական հոսանքից։ Եվ արդյոք նա կպահանջի՞ ֆոն դեր Լայենի պաշտոնանկությունը։
«Բրյուսելյան պղպջակը» (մի փոքր) սկսել էր հաշտվել այն մտքի հետ, որ Ելիսեյան պալատում կարող է հայտնվել Ժորդան Բարդելան։ Բանն այն է, որ «Ազգային միավորում» կուսակցության եվրոպական գործունեությունը ղեկավարելու տարիներին նա որոշակի պրագմատիզմ էր դրսևորել Բրյուսելի նկատմամբ։ Սակայն այդ հույսերը փշրվեցին, երբ Փարիզի վերաքննիչ դատարանը թույլատրեց Մարին Լը Պենին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։
ԵԿԲ-ի հաջորդ ղեկավարը վախենում է Ժան-Լյուկ Մելանշոնից
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահը եվրոյի վերջին պաշտպանության գիծն է ոչ ավանդական ազգային տնտեսական որոշումների դեմ, սակայն դա կարող է փորձարկվել Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի կողմից, ով պատրաստվում է հասնել երկրորդ փուլ՝ խոստանալով «հրկիզել» ֆրանսիական միլիարդավոր եվրոյի պարտքը: Նրա հրահրող ծրագիրը կոչ է անում Ֆրանկֆուրտում գտնվող ԵԿԲ-ին հրաժարվել ֆրանսիական պարտատոմսերի մեծ տրանշի տոկոսավճարներից՝ ոչ ավանդական, գուցե անհնարին մանևր, որը քննադատները զգուշացնում են, որ կարող է նույնիսկ հանգեցնել Ֆրանսիայի դուրս մղմանը եվրոգոյից:
Այժմ, երբ մենք գիտենք, որ Քրիստին Լագարդը փետրվարին կհրաժարվի ԵԿԲ նախագահի պաշտոնից, այն, ինչ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուները ցանկանում են անել նրա հսկայական պարտքի կույտի հետ կապված, կհետապնդի նրա հաջորդի համար մրցավազքը, որտեղ հոլանդացի Կլաաս Նոտը և իսպանացի Պաբլո Էռնանդես դե Կոսը երկու առաջատարներն են:
Լոբբիստները վախենում են ChatGPT-ից
Օրենսդիրների կողմից ներկայացված փոփոխությունների թիվը կտրուկ աճել է գեներատիվ արհեստական բանականության ի հայտ գալուց ի վեր, և ԵՄ հիմնական օրենքները այժմ բախվում են հազարավոր առաջարկվող տեքստային փոփոխությունների: Խորհրդարանի պաշտոնյաները չեն կարծում, որ սա պատահականություն է, ոմանք մատնանշում են կասկածելիորեն բոտերի նման լեզվով գրված փոփոխությունները, իսկ մյուսները նշում են, որ երբեմն փոփոխությունները հղում են կատարում նույնիսկ գոյություն չունեցող օրենսդրությանը։
Փոփոխությունների աճող կույտը հետապնդում է լոբբիստներին, խորհրդարանական օգնականներին և պաշտոնյաներին, որոնք ստիպված են հետևել և տեսակավորել դրանք՝ վախենալով, որ արհեստական բանականությունը կարող է ի վերջո փոխարինել դրանք։ Մտածեք նաև Եվրախորհրդարանի այն պատգամավորների մասին, ովքեր կարող են ստիպված լինել քվեարկել փոփոխությունների օգտին՝ լիագումար նիստում ձեռքերը բարձրացրած։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաները վախենում են Ավստրիայի՝ Եվրոպայի հարցերով նախարարից
Հանձնաժողովի բարեկեցիկ պաշտոնյաները (և նրանց ընտանիքները) մտահոգված են Ավստրիայի՝ Եվրոպայի հարցերով նախարար Կլաուդիա Բաուերով։ Վերջինս նախաձեռնել է Հանձնաժողովի վարչական ծախսերի (որոնցից վճարվում են եվրոպաշտոնյաների աշխատավարձերը և գրասենյակային ծախսերը) կտրուկ կրճատումը հաջորդ յոթնամյա բյուջեում։ Այս նախաձեռնությունը, որին աջակցում են ԵՄ անդամ պետությունների մայրաքաղաքների մեծ մասը, հանգեցրել է բյուջեի վերջին նախագծում վարչական ծախսերի 8%-ով կրճատմանը։
Բաուերից այնքան են վախենում, որ ԵՄ պաշտոնյաները կատակում են, թե Ավստրիա այցելելիս կրճատում են իրենց պատվիրակությունների կազմը։
Ջեսիկա Ռոսվալը վախենում է Ստեֆան Սեժուրնեից և Վալդիս Դոմբրովսկիսից
Շրջակա միջավայրի հարցերով հանձնակատար Ջեսիկա Ռոսվալն ու նրա գերատեսչությունը մտահոգվելու պատճառ ունեն՝ կապված արդյունաբերության հարցերով պատասխանատու Ստեֆան Սեժուրնեի հետ։ Վերջինս գլխավորում է «Շրջանաձև տնտեսության մասին» (Circular Economy Act) սպասվող օրենքի մշակումը, թեև Ռոսվալի պաշտոնական կոչումն է՝ «Մրցունակ շրջանաձև տնտեսության» հարցերով հանձնակատար։ Իրավիճակն ավելի է բարդանում նրանով, որ Ռոսվալի՝ շրջակա միջավայրի հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումը և Սեժուրնեի՝ ներքին շուկայի ու արդյունաբերության հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումը տեղակայված են նույն՝ «Բրեյդել» (Breydel) շենքում։ Սա հանգեցնում է միջանցքներում լարված հանդիպումների հավանականությանը, քանի որ Ռոսվալը հանդես է գալիս շրջակա միջավայրի պաշտպանության ուժեղացման օգտին, իսկ Սեժուրնեն առաջնահերթություն է տալիս արդյունաբերական աճին։
Ռոսվալը նաև ճնշման է ենթարկվում ԵՄ-ում ընթացակարգերի պարզեցման պատասխանատու Վալդիս Դոմբրովսկիսի կողմից՝ շրջակա միջավայրին առնչվող մի շարք օրենքներում առկա վարչական խոչընդոտները (բյուրոկրատական քաշքշուկը) վերացնելու պահանջով։ Լատվիացի հանձնակատարը, ով համակարգում է օրենսդրական փաթեթների պարզեցման գործընթացը, ցանկանում է համաձայնության հասնել մինչև տար «Իհարկե, կխոսեմ, եթե նման հնարավորություն ընձեռվի», — ասել է նա էստոնական լրատվամիջոցներին սեպտեմբերին՝ պատասխանելով Պուտինի կամ նրա արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ զրուցելու հնարավորության վերաբերյալ հարցին։
Հեռախոսը ձեռքն է վերցնում նաև Անտոնիու Կոշտան։ ԵՄ դիվանագետները նշում են, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը արտերկրում ներկայացնում է միությունը՝ ղեկավարների մակարդակով։ Ինստիտուցիոնալ այս մրցակցությունը կարող է բացատրել, թե ինչու Ստուբն ընդգծեց, որ ինքն ու Նորվեգիայի վարչապետ Յենս Ստյորեն խոսել են միայն իրենց երկրների, այլ ոչ թե ամբողջ Եվրոպայի անունից։
Մանֆրեդ Վեբերը վախենում է սեփական խմբակցությունից…
Ի՞նչն է զրկում քնից Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ)՝ Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական ընտանիքի առաջնորդին։ Պառակտումները սեփական շարքերում։ Մինչ այժմ Վեբերին հաջողվել է պահպանել խիստ կարգուկանոն, և նա ցանկանում է համախմբել իր թիմակիցներին՝ ընդառաջ 2029 թվականի ԵՄ ընտրություններին, որոնք նա ներկայացնում է որպես պայքար ծայրահեղ աջերի դեմ։ Սակայն դա կարող է բարդ խնդիր դառնալ, քանի որ ԵԺԿ-ի ազգային պատվիրակությունների միջև գնալով ավելի հաճախ են տարաձայնություններ ծագում այն հարցի շուրջ՝ արդյոք համագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ, թե՞ մեկուսացնել նրանց։
…իսկ խմբակցությունը վախենում է Ուարդա Բենսուագից
Վեբերի ռազմավարության առանցքում Ուարդա Բենսուագն է՝ խմբակցության գլխավոր քարտուղարը և նրա աշխատակազմի ղեկավարը։ Լինելով Վեբերի ամենավստահելի օգնականներից մեկը՝ նա հայտնի է որպես խելացի, բայց անողոք գործիչ, ումից ԵԺԿ-ի աշխատակիցները վախենում են, երբ հանդիպում են նրան Եվրախորհրդարանի լաբիրինթոս հիշեցնող միջանցքներում։
Ոչ ոք չի վախենում Եվրախորհրդարանից… բայց պետք է վախենա
Եվրախորհրդարանի փորձերը՝ վախեցնելու մայրաքաղաքներին (անդամ պետությունների կառավարություններին) հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի հարցով, առայժմ գրեթե ողբերգական տեսք ունեն. այն անընդհատ սպառնում է տապալել բյուջեն, սակայն, կարծես, ոչ ոք դրան ուշադրություն չի դարձնում կամ չի հավատում, որ դա իրականում տեղի կունենա։
Մինչդեռ պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Երբ հասնի բյուջեի ընդունման պահը, կպահանջվի 720 ձայնից 361-ը, և այս մասնատված խորհրդարանում, որը թշնամաբար է տրամադրված գյուղատնտեսական և տարածաշրջանային ֆոնդերը միավորելու ծրագրերի նկատմամբ, ձայների տարբերությունը կարող է չափազանց փոքր լինել։ Որքան ավելի բարձր են բողոքում Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, և որքան երկար է Եվրոպական խորհուրդն անտեսում նրանց, այնքան ավելի վճռական են դառնում պատգամավորները՝ ապացուցելու, որ իրենց սպառնալիքն իրական է։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լայենը առաջ է քաշում Կանադայի համար «ասոցացված անդամի» կարգավիճակի գաղափարը՝ չնայած ԵՄ մայրաքաղաքների առարկություններին
Ով ով է ԵՄ – Կանադա գագաթնաժողովում
ԵՄ դատախազները դեռևս հարցեր ունեն ֆոն դեր Լեյենին Pfizergate-ի հետ կապված