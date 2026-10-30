Հունական նեոֆաշիզմը՝ որպես «վերելք ապրող քաղաքական ուժ»

Հարյուրավոր աջակիցներ են մասնակցել Սալոնիկում կայացած հանրահավաքին, որը կազմակերպել էր դատապարտված նեոֆաշիստ Իլիաս Կասիդիարիսը։
ԱԹԵՆՔ – Հունաստանի հիմնական քաղաքական կուսակցություններն այլևս չեն կարող անտեսել նեոֆաշիստների վերելքը և ընտրությունների օրը զարմացածի դեր խաղալ, «Rapporteur»-ին ասել է հարցումների փորձագետ և քաղաքական վերլուծաբանը։
Հունաստանում հաջորդ տարվա սկզբին սպասվող ընտրություններին ընդառաջ՝ «Ոսկե արշալույս» (Golden Dawn) կուսակցության նախկին գործիչ Իլիաս Կասիդիարիսի վերադարձը, ըստ կանխատեսումների, կցնցի քաղաքական դաշտը։
Կասիդիարիսն ազատ է արձակվել անցյալ ամիս՝ կրելով 13,5 տարվա ազատազրկման պատժաչափի գրեթե յոթ տարին։ Նա դատապարտվել էր նեոֆաշիստական կուսակցությունում ղեկավար դեր ունենալու համար. այդ կուսակցության անդամները 2013 թվականին սպանել էին հակաֆաշիստ երաժշտի։
Այժմ նա փորձարկում է օրենսդրությունը, որը Հունաստանի Գերագույն դատարանին թույլ է տալիս արգելել այն կուսակցությունների գործունեությունը, որոնց ղեկավարությունը կամ քաղաքական ուղղվածությունը կապված է ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված անձանց հետ։
Չորեքշաբթի օրը Սալոնիկում նրա ելույթին ներկա են եղել հարյուրավոր աջակիցներ. ինքը՝ Կասիդիարիսը, այդ իրադարձությունը բնորոշել է որպես «քաղաքական երկրաշարժ»։
«Մենք գալիս ենք, և մենք ենք վերելք ապրող քաղաքական ուժը», – հայտարարել է նա։
Դատապարտված հույն նեոֆաշիստը փորձում է խուսափել ընտրություններին մասնակցելու արգելքից
Ընդդիմադիր կուսակցությունները դատապարտել են հանրահավաքը։ «Ատելությամբ և անհանդուրժողականությամբ լի զզվելի հավաք. զրո հանդուրժողականություն նեոնացիզմի հանդեպ», – նշել է սոցիալիստական «ՊԱՍՈԿ» (PASOK) կուսակցության խոսնակ Կոստաս Ցուկալասը։
Սակայն, ըստ քաղաքական վերլուծաբան և «Good Affairs» հարցումների կենտրոնի հետազոտ «Ավանդական կուսակցությունները չկարողացան լուծումներ գտնել աշխատավոր մարդկանց առջև ծառացած խնդիրների համար, հատկապես՝ բնակարանային ճգնաժամի և միգրացիայի հարցում», – ասաց նա։
«Եթե նոյեմբերի 22-ին ցանկանում եք լողալ գնալ, իսկ օդերևութաբանը կանխատեսում է, որ անձրև է տեղալու, ապա անձրևի համար մեղավորը օդերևութաբանը չէ։ Մեղավորը դուք եք, որ ցանկացել եք արևայրուք ընդունել»։
Պաշտոնական հարցումներում Կասիդիարիսը ներառված չէ։ Այնուամենայնիվ, Տրապալիսը նշեց, որ անկախ նրանից՝ նա կկարողանա՞ մասնակցել ընտրություններին, թե՞ ոչ, նրա քաղաքական շարժման ընտրազանգվածը գոյություն ունի․ կանխատեսվում է, որ աջակցությունը կգերազանցի 5%-ը, ինչը բավարար է Հունաստանի խորհրդարանում տեղ ստանալու համար սահմանված 3%-անոց շեմը հաղթահարելու համար։
Մի՛ թիրախավորեք գաղափարները
Տրապալիսի խոսքով՝ ընդդիմախոսությունը պետք է ուղղված չլինի բուն ծայրահեղ աջ գաղափարախոսությանը, այլ՝ դրանից բխող հանցագործություններին։
«Կասիդիարիսը պնդում է, թե բանտարկվել է իր գաղափարների համար, սակայն մենք պետք է հստակեցնենք, որ նա անդամակցել է մի կազմակերպության, որը մարդկանց է սպանել», – ասաց Տրապալիսը։
Վկայակոչելով իր ընկերության անցկացրած հարցումը՝ նա նշեց, որ երիտասարդների մեկ երրորդը կարծում է, թե ոչ լիբերալ աջ ուժերը կարող են լուծել իրենց խնդիրները։
«Որևէ մեկին «ծայրահեղ աջ» պիտակելը կարող է նրան դարձնել ավելի գրավիչ և «նորաձև»», – ասաց նա։
Տրապալիսի խոսքով՝ դեպի աջ քաղաքական դաշտի ընդլայնված հատված տեղաշարժը պայմանավորված է աշխատավոր դասակարգի այն ընտրողներով, ովքեր նախկինում աջակցում էին սոցիալ-դեմոկրատներին, ինչպես նաև պահպանողական ընտրողներով, ովքեր կորցրել են անվտանգության զգացումը։
Նա նշեց, որ ավանդական ձախ ուժերն այլևս չեն կարողանում լուծումներ առաջարկել և սովորել են մեղքը բարդել ուրիշների վրա։
Ալեքսիս Ցիպրասի գլխավորած «Հունական ձախ դաշինք» կուսակցությունը առաջիկա ընտրություններում երկրորդ տեղի համար մրցակցում է սոցիալիստական «ՊԱՍՈԿ»-ի հետ։
«Երկուսն էլ չեն կարողացել տեսնել ընդհանուր թշնամուն։ Երկար տարիներ նրանք աչքաթող են արել իրենց նպատակը՝ կապ հաստատել աշխատավոր դասակարգի լայն շերտերի հետ»։
Հունաստանում 2027 թվականի գարնանը տեղի կունենան համապետական ընտրություններ։ Կառավարության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա սեպտեմբերին Rapporteur-ին հայտնել է, որ մայիսի 16-ը հավանական ամսաթիվ է։
Բաց մի թողեք
Ավստրիան ձգտում է ԵՄ-ի շրջանակներում պաշտպանական համագործակցության և գնումների ընդլայնմանը
Բուլղարական զինամթերք արտադրող ընկերությունը հայտնում է, որ ԵՄ-ում առկա մասնատվածությունը նվազեցնում է արտադրության ծավալները
Թրամփը ճնշում է գործադրում Լիտվայի վրա՝ վերացնելու ԵՄ-ի կողմից Բելառուսի նկատմամբ սահմանված կալիումի պատժամիջոցները