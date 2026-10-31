31/10/2026

EU – Armenia

Հայաստանի խորհրդարանում իրար ծեծում են Սեքսի նախարարություն բացել – չբացելու հարցի շուրջ

infomitk@gmail.com 31/10/2026 1 min read

Եվրոպական Միության (ԵՄ) պաշտոնական կառույցները դեռևս հանդես չեն եկել առանձին, հատուկ պաշտոնական հայտարարությամբ կամ արձագանքով՝ կապված 2026 թվականի հոկտեմբերի 29-ին ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած պատգամավորների զանգվածային ծեծկռտուքի և միջադեպի հետ։

Սակայն միջադեպն իրավամբ լայն արձագանք է գտել միջազգային առաջատար լրատվամիջոցներում (օրինակ՝ Le Figaro, Le Parisien, Ouest-France, CNN-ը, ABC News-ը. Times of India-ն, TVP World-ը և այլն), որոնք ներկայացրել են խորհրդարանի դահլիճում և միջանցքներում իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» ու ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունների միջև տեղի ունեցած քաշքշուկի, հայհոյանքների ու աթոռներ շպրտելու կադրերը։

Սակայն ԵՄ կենտրոնակայանում և միության անդամ 27 պետություններից շատերում մեր աղբյուրների հաղորդմամբ, առհասարակ դժվար ընկալելի է, թե ինչի մասին կամ համար էր այդ ծեծռտուքը, իսկ հիմնականում արդեն մեմ է դառնում, որ Հայաստանի խորհրդարանում իրար ծեծում են Սեքսի նախարարություն բացել – չբացելու հարցի շուրջ, երբ իշխանության ներկայացուցիչը դրա մասին խոսում է քաղաքական բարձր ամբիոնից, իսկ ընդդիմությունը չի ցանկանում և ընդվզում է։

Սպասենք առաջիկա օրերին հայտարարությունների, որոնք իմ հավաստի աղբյուրներով նախապատրաստվումեն Բրյուսելում։ Նմանատիպ իրավիճակներում ԵՄ-ն և եվրոպական կառույցները սովորաբար առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքային դիրքորոշումներով.

1. Բռնության դատապարտում. ԵՄ-ն ավանդաբար անընդունելի է համարում ցանկացած ֆիզիկական բռնություն կամ ոչ կոռեկտ վարքագիծ ժողովրդավարական ինստիտուտների ներսում։

2. Քաղաքական երկխոսության կոչ. Հորդորում է բոլոր քաղաքական ուժերին՝ զսպվածություն ցուցաբերել, հարգել օրենքի գերակայությունը և հարցերը լուծել բացառապես քաղաքական ու կառուցողական երկխոսության ճանապարհով։

Սիմոն Սարգսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվայի և Բաքվի միջև նախատեսվում է գործարկել կրուիզային հաղորդակցություն

31/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհում դպրոցականներն ընդվզում են իշխանությունների դեմ․ իսկ Հայաստանո՞ւմ․․․

31/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանն այլեւս եղբայր, առավել եւս՝ մեծ եղբայր չի՞ համարում Թուրքիային

31/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածությունն արտահայտվել է նաև դիվանագիտական արարողություններում

31/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ պետք է դառնա Գերմանիայի հաջորդ նախագահը՝ ըստ Մերկելի

31/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի խորհրդարանում իրար ծեծում են Սեքսի նախարարություն բացել – չբացելու հարցի շուրջ

31/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ տան պատերը դառնում են լռության վկաներ․ Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի «Բեռնարդա Ալբայի տունը»՝ Սունդուկյանի թատրոնի բեմում. Լուսանկարներ

31/10/2026 infomitk@gmail.com