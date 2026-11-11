Շվեդիան վերանայում է պաշտպանական գնումների գործընթացը՝ նոր սպառնալիքների պայմաններում արագություն ապահովելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված

Կարևոր բաղադրիչներից մեկը ստարտափների և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) հետ ակտիվ համագործակցությունն է
ՍՏՈՔՀՈԼՄ – Շվեդիայի իշխանությունները աշխատում են կրճատել պաշտպանական գնումների ցիկլերը՝ ներգրավելով ավելի փոքր ընկերությունների, նորարարական տեխնոլոգիաներ և ապահովելով ավելի ճկուն արտադրական գործընթացներ ռազմական մատակարարման շղթաներում։
«Մենք փոխում ենք մեր աշխատելաոճը և կենտրոնանում ենք ռազմական խնդրի բացահայտման պահից մինչև վերջնական մատակարարումն ընկած ժամանակահատվածի կրճատման վրա», – անցյալ շաբաթ լրագրողների փոքր խմբին (այդ թվում՝ Rapporteur-ին) հայտնեց Շվեդիայի պաշտպանական գնումների գործակալության (FMV) շուկայի և գնումների գծով ղեկավար Կատարինա Բրեսմանը։
Գործակալությունը, մասնավորապես, մեծ ուշադրություն է դարձնում արդյունաբերական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ վաղ փուլում երկխոսությանը՝ կազմակերպելով տեղեկատվական օրեր։
Այն նաև հրապարակում է գնումների պլան՝ նախապես տեղեկացնելով արդյունաբերությանը սպասվող կարիքների մասին՝ ընդհուպ մինչև հինգ տարի կտրվածքով։ Եռամսյակը մեկ թարմացվող այս պլանը նպատակ ունի օգնել ընկերություններին նախապատրաստել ներդրումները, արտադրական հզորությունները և մատակարարման շղթաները։
Svekon-ը՝ միջին չափի ինժեներական ընկերությունը, որն անցյալ տարի 27,5 միլիոն եվրո արժողությամբ պայմանագիր էր կնքել Շվեդիայի «Տնային պահակազորին» (Home Guard) 60 նոր նավակ մատակարարելու համար, դրական գնահատեց այս նախաձեռնությունը։
«2023 թվականին նրանք դիմեցին շուկային՝ ասելով. «Ահա թե ինչ ենք մենք գնելու, ահա մի քանի օրինակ, խնդրում ենք նախապատրաստվել», – նշեց ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ Մարտին Ֆրիսկը։ «Արդյունաբերությանը տեղյակ պահելը սպասվող գործընթացների մասին մեծ առավելություն է»։
Նախնական ծանուցումը Svekon-ին հնարավորություն տվեց համագործակցել քաղաքացիական ոլորտի ընկերության հետ և ձևափոխել արդեն իսկ գոյություն ունեցող հարթակը՝ մրցույթում հաղթելու համար։
Շվեդիան նպատակ ունի բարձրացնել ռազմական շարժունակությունը եր «Nordic Air Defence»-ի համահիմնադիր Կարլ Ռոսանդերը նույնպես նկատել է «փոփոխություն» վերջին երկուսուկես տարվա ընթացքում, մասնավորապես՝ «սկսնակ ընկերությունների (ստարտափների) աշխատելաոճի և այն արագության ըմբռնման առումով, որով մենք գործում ենք»։ Այդ փոփոխություններից մեկն այն է, որ Շվեդիայի պաշտպանական նյութատեխնիկական ապահովման վարչությունը (FMV) այժմ համակարգերին ուշադրություն է դարձնում սերտիֆիկացման գործընթացի ավելի վաղ փուլերում։
Պաշտպանական հզոր ոլորտ
Շվեդիան ունի հատկապես հզոր պաշտպանական արդյունաբերություն, ինչը ավելի քան 200 տարվա ռազմական չեզոքության (ռազմական դաշինքներին չմիանալու քաղաքականության) ժառանգությունն է. այդ կարգավիճակը երկրից պահանջում էր ապավինել սեփական ուժերին։
Ոլորտի առաջատար ընկերությունը՝ «Saab»-ը, արտադրում է կործանիչ ինքնաթիռներ, սուզանավեր, զինամթերք և ցամաքային պաշտպանական այլ համակարգեր, սակայն երկրում գործում են նաև պաշտպանական ոլորտի շատ ավելի փոքր մատակարարներ։
Շվեդիայի անվտանգության և պաշտպանական արդյունաբերության ասոցիացիան (SOFF) այժմ ներկայացնում է ավելի քան 500 ընկերություն, որոնցից մոտ 70-ը հիմնադրվել են Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո։ Ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Ռոբերտ Լիմերգարդի խոսքով՝ դրանցից մոտ 15-ը մեկ անձից բաղկացած ձեռնարկություններ են։
Նա հավելեց, որ ամեն ամիս ոլորտում աշխատանքի է ընդունվում միջինը 500 մարդ։
Անցյալ տարի ոլորտի շրջանառությունը կազմել է 129 միլիարդ շվեդական կրոն (11,7 միլիարդ եվրո), ինչը գրեթե մեկ քառորդով ավելի է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Կանխատեսվում է, որ մինչև 2035 թվականը այն կհասնի ավելի քան 300 միլիարդ շվեդական կրոնի։
Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմը նույնպես ընդլայնվել է՝ Ուկրաինայում պատերազմից առաջ ունեցած 150 աշխատակցից հասնելով ներկայիս մոտ 280-ի։
Փորձարկումներ և արտահանման վերահսկողություն
Սակայն այս անցումային փուլն առանց խոչընդոտների չէ։
Նոր պաշտպանական տեխնոլոգիաներ մշակող ստարտափների համար հատուկ մարտահրավեր է փորձարկման ենթակառուցվածքների հասանելիությունը։ Օրինակ՝ «Nordic Air Defence»-ը ստիպված է եղել դիմել արտասահ Շվեդիան և Գերմանիան 1500 զինվոր են տեղակայում Գոտլանդում՝ Բալթյան զորավարժությունների շրջանակներում
Պաշտպանություն
Շվեդիան և Գերմանիան 1500 զինվոր են տեղակայում Գոտլանդում՝ Բալթյան զորավարժությունների շրջանակներում
Բրեսմանը խոստովանել է, որ գործընթացը կարող է ավելի արագ ընթանալ՝ նշելով, որ նրանք մշակել են «Մարտական շաբաթ», որտեղ ընկերությունները կարող են ցուցադրել իրենց տեխնոլոգիաները և փորձարկել նորարարությունները Շվեդիայի զինված ուժերի կողմից սահմանված պահանջների համաձայն։
«Մենք այժմ համագործակցում ենք զինված ուժերի, արդյունաբերության, ակադեմիական աշխարհի հետ՝ տարբեր հնարավորություններ փորձարկելու համար։ Օրինակ՝ Լունդում», – հավելել է նա։
Խաղադրույքները նաև առևտրային են։ Շվեդիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը մեծապես կախված է արտահանումից, որը կազմում է պաշտպանական սարքավորումների վաճառքի մոտ 50-60%-ը։ Այս արտահանման մոտ երկու երրորդը գնում է ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի երկրներ՝ ստեղծելով միջազգային մրցունակություն։
Սա կարևոր նկատառում է, մինչ երկիրը հարմարեցնում է իր արդյունաբերական բազան։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ակնկալում է, որ Իսրայելի հաջորդ կառավարությունը կլինի «ավելի քիչ ագրեսիվ»
Ընտրություններ Իսպանիայում. որքա՞ն լուրջ է ամեն բան
Թուրքիա – Հունաստան ծովային վեճը սպառնում է ներթափանցել ԵՄ գագաթնաժողով