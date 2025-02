TCF-ը թողարկել է արժեկտրոնային պարտատոմսեր. «Crowdfunding, bonds and much more with TCF» կրթական սեմինար էր․ Տեսանյութ, Լուսանկարներ

Փետրվարի 15-ին Ծաղկաձորի Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցավ TCF-ի կողմից կազմակերպված «Crowdfunding, bonds and much more with TCF» կրթական սեմինարը` հատուկ լրատվամիջոցների տնտեսական ուղղվածության լրագրողների համար։

Միջոցառման ընթացքում TCF-ի համահիմնադիր-տնօրեն Նարեկ Վարդանյանը և Գործառնական տնօրեն Նորայր Մարգարյանը խոսեցին պրոդուկտների առաջխաղացման, քրաուդֆանդինգի, արշավների կազմակերպման, էլեկտրոնային կոմերցիայի և բազմաբնույթ մարքեթինգային ռազմավարությունների մասին։

Դայմենշն ընկերության Ներդրումային տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանն ու Ներդրումային մասնագետ Մարիամ Գրիգորյանը խոսեցին ՀՀ արժեթղթերի շուկայի, դրա կարևորության և գործիքակազմի մասին:

Անցկացվեց նաև աշխատարան, որի ընթացքում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ծանոթացան քրաուդֆանդինգի հիմնական սկզբունքներին, գործող մոդելներին, հաջողված միջազգային և տեղական օրինակներին, ինչպես նաև սովորեցին մշակել արդյունավետ քարոզարշավներ, ձևավորել հավատարիմ լսարան և օգտագործել ժամանակակից թվային գործիքները՝ իրենց նախաձեռնությունների համար անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով։