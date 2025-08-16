16/08/2025

ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը ցույց տվեց, թե որքան քիչ նշանակություն ունի Եվրոպան Թրամփի աշխարհում

infomitk@gmail.com 16/08/2025 1 min read

«Ալյասկան շաբաթվա վերջին դարձավ տիեզերքի կենտրոնը». այսպես է նկարագրել «Wall Street Journal»-ը Ռուսաստանի և ԱՄՆ առաջնորդների հանդիպումը՝ այն անվանելով պատմական։

Այլ համաշխարհային լրատվամիջոցների արձագանքը Պուտինի և Թրամփի բանակցություններին.

Washington Post. «Ռուսաստանի և ԱՄՆ առաջնորդները կարճ և անսովոր զրույց ունեցան թռիչքուղու վրա, որը ցույց տվեց նրանց հարաբերությունների ջերմությունը և անկասկած տագնապ առաջացրեց Եվրոպայում»։

Bloomberg. «ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը ցույց տվեց, թե որքան քիչ նշանակություն ունի Եվրոպան Թրամփի աշխարհում»։

Financial Times. «Զելենսկին իր թիմի հետ «կուչ եկավ» Կիևում»։

Times. «Ուկրաինայում իշխում են խառը զգացմունքներ և կարծիքներ՝ աչքերը ոլորելուց` կարծես ոչինչ չի փոխվի, մինչև հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ ծայրահեղ նյարդայնություն»։

New York Times. «ԵՄ-ի դերը ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանակցություններում դարձել է երկրորդական… նախագահ Թրամփը հրապարակավ ջերմ ընդունելություն է ցուցաբերել նախագահ Պուտինին՝ փաստացի վերջ դնելով նրա դիվանագիտական մեկուսացմանը»։

Al Jazeera. «Նախագահ Պուտինի մեծ հաղթանակը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրեմլը Պուտինի ինքնաթիռի վայրէջքի հետ կապված դիմել է խորամանկության. ինչպես է ՌԴ նախագահը ժամանել

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դիվանագիտական մարաթոն» Լավրովի համար

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևին և Տոկաևին կհաջողվի՞ հաղթահարել Պուտինի արգելքը

16/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը ցույց տվեց, թե որքան քիչ նշանակություն ունի Եվրոպան Թրամփի աշխարհում

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի ավտոտնակներից մեկում հայտնաբերվել է երիտասարդ տղամարդու դի, կողքին՝ ինքնաձիգ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են քննարկել Թրամփն ու Պուտինը մի քանի ժամ. Հանդիպման մանրամասները

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԿՀ-ն եզրակացրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոնները

16/08/2025 infomitk@gmail.com