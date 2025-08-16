«Ալյասկան շաբաթվա վերջին դարձավ տիեզերքի կենտրոնը». այսպես է նկարագրել «Wall Street Journal»-ը Ռուսաստանի և ԱՄՆ առաջնորդների հանդիպումը՝ այն անվանելով պատմական։
Այլ համաշխարհային լրատվամիջոցների արձագանքը Պուտինի և Թրամփի բանակցություններին.
Washington Post. «Ռուսաստանի և ԱՄՆ առաջնորդները կարճ և անսովոր զրույց ունեցան թռիչքուղու վրա, որը ցույց տվեց նրանց հարաբերությունների ջերմությունը և անկասկած տագնապ առաջացրեց Եվրոպայում»։
Bloomberg. «ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը ցույց տվեց, թե որքան քիչ նշանակություն ունի Եվրոպան Թրամփի աշխարհում»։
Financial Times. «Զելենսկին իր թիմի հետ «կուչ եկավ» Կիևում»։
Times. «Ուկրաինայում իշխում են խառը զգացմունքներ և կարծիքներ՝ աչքերը ոլորելուց` կարծես ոչինչ չի փոխվի, մինչև հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ ծայրահեղ նյարդայնություն»։
New York Times. «ԵՄ-ի դերը ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանակցություններում դարձել է երկրորդական… նախագահ Թրամփը հրապարակավ ջերմ ընդունելություն է ցուցաբերել նախագահ Պուտինին՝ փաստացի վերջ դնելով նրա դիվանագիտական մեկուսացմանը»։
Al Jazeera. «Նախագահ Պուտինի մեծ հաղթանակը»։
Բաց մի թողեք
Կրեմլը Պուտինի ինքնաթիռի վայրէջքի հետ կապված դիմել է խորամանկության. ինչպես է ՌԴ նախագահը ժամանել
«Դիվանագիտական մարաթոն» Լավրովի համար
Ալիևին և Տոկաևին կհաջողվի՞ հաղթահարել Պուտինի արգելքը