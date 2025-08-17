17/08/2025

Մահացել է նախկին պատգամավոր, տնտեսագետ, պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/08/2025 1 min read

Մահացել է տնտեսագետ, քաղաքական գործիչ, ՀՀ Ազգային ժողովի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ գումարման նախկին պատգամավոր, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը:

Նշվում է, որ հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 18:00-ին, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում։

Հուղարկավորությունը տեղի կունենա օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 12:00-ին, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցուց։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է դատելու Բագրատ Սրբազանին, նրա անունը հանվել է ծրագրից․ Լուսանկար

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը հերթական անգամ ոտնահարեց արդարադատությունը. Մայր Աթոռ

16/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 18-ի աստղագուշակ․ Մի շտապեք աշխատանքի ու գումարի հետ կապված որոշումների հարցում

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիև – Պուտին հակադրությունը պատերազմի չի վերածվի, խաղ է՝ ընդդեմ ․․․

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախարարությունը իր կոմֆորտի համար կործանում է մարզային առողջապահությունը, ԲԿ-ները կփակվեն

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անառակ ու լիրբ կանանց մեղքի, շնության ծնունդներ, որ պղծեցին ու պղծում են հայոց աշխարհը. Արտաշես սարկավագ

17/08/2025 infomitk@gmail.com