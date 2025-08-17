Մահացել է նախկին պատգամավոր, տնտեսագետ, պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը. Լուսանկար

Մահացել է տնտեսագետ, քաղաքական գործիչ, ՀՀ Ազգային ժողովի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ գումարման նախկին պատգամավոր, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը:
Նշվում է, որ հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 18:00-ին, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում։
Հուղարկավորությունը տեղի կունենա օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 12:00-ին, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցուց։
