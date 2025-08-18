18/08/2025

Երևանում «Հոնդան» վրաերթի է ենթարկել Հնդկաստանի քաղաքացուն. վերջինս մահացել է

18/08/2025

Օգոստոսի 17-ին մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 04:15-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 42-ամյա Ավետ Բ.-ն իր վարած «Հոնդա» մակնիշի ավտոմեքենայով Արին Բերդի փողոցի թիվ 59/5 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում վրաերթի է ենթարկել Հնդկաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետիոտն 37-ամյա Սիմրան Սինգհին:

Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն, բժիշկների հերթապահ խումբը արձանագրել է հետիոտնի մահը:

Քննիչի հանձնարարականով՝ ավտոմեքենան տեղափոխվել է ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի պահպանվող հատուկ տարածք:

