Երևանում «Հոնդան» վրաերթի է ենթարկել Հնդկաստանի քաղաքացուն. վերջինս մահացել է

Օգոստոսի 17-ին մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում:
Ժամը 04:15-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 42-ամյա Ավետ Բ.-ն իր վարած «Հոնդա» մակնիշի ավտոմեքենայով Արին Բերդի փողոցի թիվ 59/5 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում վրաերթի է ենթարկել Հնդկաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետիոտն 37-ամյա Սիմրան Սինգհին:
Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն, բժիշկների հերթապահ խումբը արձանագրել է հետիոտնի մահը:
Քննիչի հանձնարարականով՝ ավտոմեքենան տեղափոխվել է ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի պահպանվող հատուկ տարածք:
Բաց մի թողեք
Ողբերգական ավտովթար՝ Վայոց ձորի մարզում․ վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրա 10-ամյա տղան տեղում մահացել է. Լուսանկար
Ամեն օր հազարավոր մարդիկ քեֆ են անում, կնշանակի խաղաղության հարցը լուծվե՞լ է․ Սարգսյան
Երևանի ավտոտնակներից մեկում հայտնաբերվել է երիտասարդ տղամարդու դի, կողքին՝ ինքնաձիգ