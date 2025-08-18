18/08/2025

Մեկնարկել է ԵՄ առաջնորդների, Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումը. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

Մեկնարկել է ԵՄ առաջնորդների, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հանդիպումը։

Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան միջոցառումներն առայժմ «շատ հաջող» են ընթանում, և որ հույս ունի ԵՄ ղեկավարների և Զելենսկու հետ հանդիպման արդյունքներով պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որոնք կհանգեցնեն Ռուսաստանի հետ եռակողմ հանդիպման։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա՛մ համաձայնագիր կլինի, կա՛մ՝ Ուկրաինային աջակցությունը դադարեցվում է. Թրամփը՝ Զելենսկիին. Լուսանկարներ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները Սպիտակ տանն են. Լուսանկարներ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղրիմին վերադարձ չի լինի, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի. կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվում. Թրամփ

18/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկել է ԵՄ առաջնորդների, Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումը. Տեսանյութ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կա՛մ համաձայնագիր կլինի, կա՛մ՝ Ուկրաինային աջակցությունը դադարեցվում է. Թրամփը՝ Զելենսկիին. Լուսանկարներ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները Սպիտակ տանն են. Լուսանկարներ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 19-ի աստղագուշակ․ Ինչ էլ որ ծրագրեք այս օրվա համար, հիշեք, որ պետք է հույս դնել սեփական ուժերի վրա

18/08/2025 infomitk@gmail.com