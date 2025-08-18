Մեկնարկել է ԵՄ առաջնորդների, Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումը. Տեսանյութ

Մեկնարկել է ԵՄ առաջնորդների, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հանդիպումը։
Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան միջոցառումներն առայժմ «շատ հաջող» են ընթանում, և որ հույս ունի ԵՄ ղեկավարների և Զելենսկու հետ հանդիպման արդյունքներով պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որոնք կհանգեցնեն Ռուսաստանի հետ եռակողմ հանդիպման։
Բաց մի թողեք
Կա՛մ համաձայնագիր կլինի, կա՛մ՝ Ուկրաինային աջակցությունը դադարեցվում է. Թրամփը՝ Զելենսկիին. Լուսանկարներ
Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները Սպիտակ տանն են. Լուսանկարներ
Ղրիմին վերադարձ չի լինի, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի. կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվում. Թրամփ