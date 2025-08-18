Մենք այս օրը չենք նշում այնպես, ինչպես երազել էինք․ Լուսանկար

«Այսօր դու դարձար 60 տարեկան, սիրելի՛ Սամվել։ Մենք այս օրը չենք նշում այնպես, ինչպես երազել էինք․ ոչ տանը, ոչ ընտանիքի, սիրելիների և ընկերների շրջապատում։
Բայց ես վստահ գիտեմ․ որտեղ դու լինես, միշտ լույս կա, որովհետև քո ոգին ու արժեքները ավելի ուժեղ են, քան ցանկացած պատ կամ դատարան։
«Արարատ-Արմենիա» ֆուտբոլային ակումբը՝ իր ղեկավար կազմով, մարզչական շտաբով և ֆուտբոլիստներով, ջերմորեն շնորհավորում են ակումբի հիմնադիր և սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին՝ ծննդյան 60-ամյակի առիթով:
Տարեդարձի կապակցությամբ ակումբը ընդգծում է, որ թե՛ թիմային, թե՛ անձնական հաղթանակները կյանքի անհատական ու մասնագիտական փուլերում մեծ նշանակություն ունեն։ «Այս փուլում կրկնակի կարևոր է արդարության հաղթանակը անարդարության նկատմամբ, ինչը նաև ակումբի գործունեության հիմնասյուներից է»,- նշում են ակումբից:
Բաց մի թողեք
Տաք օդային հոսանքներ են ներթափանցելու, ջերմաստիճանը 6 աստիճանով կբարձրանա․ Գագիկ Սուրենյան
Քիմ Քարդաշյանը բացառիկ արխիվային լուսանկար է հրապարակել հոր՝ Ռոբերտ Քարդաշյանի և մոր՝ Քրիս Ջենների հետ
«Պապա՛, կյանքս հիսուն-հիսուն է, խնդրում եմ՝ փորձեք առանց ինձ ապրել». Բենիկ Քոչարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 23-ին Հադրութում. Լուսանկարներ