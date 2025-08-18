18/08/2025

Փաստորեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունն ունի այս դրսևորումները. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

Ռազմավարական ու ռազմաընտանեկան.

Մի լուսանկարում Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը հանդիպել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի հետ, մյուսում` նրա քենու, ով ամերիկյան կապիտալով Որոտան ՀԷԿ-ի տնօրենն է։

Այսօր լուր տարածվեց, որ ԱՄՆ դեսպանը հանդիպել է նաև ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի կնոջ հետ։

ԱՄՆ դեսպանը դեռ չի հանդիպել Արարատ Միրզոյանի երեխաների, բաջանաղի, զոքանչի, քեռու և քեռակնոջ հետ։

Փաստորեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունն ունի այս դրսևորումները։

Էդգար Ղազարյան

Բաց մի թողեք

1 min read

«Խաղաղության» պայմանագրի իշխանությունների հեքիաթի մասին հերթական ապացույցը. Լուսանկար․ Թաթոյան

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատավորը չի կատարել դատական նիստի և վայրի մասին պատշաճ ծանուցումն ապահովելու իր պարտականությունը

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապանի վարչական տարածքներից 2700 հեկտար հողատարածք՝ հիմնականում ներքին Հանդի հատվածում, գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ․ Փարսյան

16/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վայ մեզ, եթե չվերագտնենք ճշմարտությունը, վայ մեզ, եթե դարձի չգանք․ Անանյան

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաստորեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունն ունի այս դրսևորումները. Լուսանկարներ

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քոլեջի տնօրենը կաշառք է վերցրել ուսանողներից. նրա վերաբերյալ քրեական վարույթն ուղարկվել է դատարան

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի բնակարաններից մեկում բռնկված հրդեհից տուժած քաղաքացին մահացել է

18/08/2025 infomitk@gmail.com