Փաստորեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունն ունի այս դրսևորումները. Լուսանկարներ

Ռազմավարական ու ռազմաընտանեկան.
Մի լուսանկարում Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը հանդիպել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի հետ, մյուսում` նրա քենու, ով ամերիկյան կապիտալով Որոտան ՀԷԿ-ի տնօրենն է։
Այսօր լուր տարածվեց, որ ԱՄՆ դեսպանը հանդիպել է նաև ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի կնոջ հետ։
ԱՄՆ դեսպանը դեռ չի հանդիպել Արարատ Միրզոյանի երեխաների, բաջանաղի, զոքանչի, քեռու և քեռակնոջ հետ։
Փաստորեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունն ունի այս դրսևորումները։
Էդգար Ղազարյան
