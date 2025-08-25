25/08/2025

Պապիկյանն ամեն ինչի ժամանակ գտնում է, բայց օրենքի պահանջ կատարելու տրամադրություն չունի․ Աբրահամյան

infomitk@gmail.com 25/08/2025 1 min read

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի գրառումը․

«ՊՆ-ն այնքան է տարվել փաշինյանական «բեզպրեդելությամբ», որ որոշել է կարելի է օրենք խախտել, իրեն հասցեագրված գրություններին չարձագանքել:

Նույնիսկ այն դեպքում, որ գրությամբ ստիպված հիշեցնում ես, որ սահմանված ժամկետում չեն պատասխանել գրությանդ, կրկին նույն դատարկությունն է:

Սուրեն Պապիկյանն ամեն ինչի ժամանակ գտնում է` ստատուս գրելու, տեսանյութեր շեյր անելու, տարբեր կալիբրի հյուրեր ընդունել-ճանապարհելու, բայց օրենքի պահանջ կատարելու տրամադրություն չունի:

Երևի վերևից պահանջ կա` ընդդիմության համար ամեն ինչ փակ է, իսկ արտաքին հովանավորներն էլ ամեն ինչի վրա աչք են փակում` կանցնի կգնա:

Չի´ անցնի»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը խոստովանեց, որ գիտակցաբար է զпհшբերել Արցախը․ Զուրաբյան

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի անկարողությունը մեր ազգային ողբերգության գլխավոր պատճառն է․ Օսկանյան

24/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ռազմական հետախուզության ղեկավարը հեռացվել է. Իրանի հարվածների վերաբերյալ նրա զեկույցը դուր չի եկել Թրամփին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը և Վահագն Խաչատուրյանը ներկա են գտնվել օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան աշխատաժողովի մեկնարկին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com