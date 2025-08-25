25/08/2025

Պուտին – Ալիև բանակցություննե՞ր են նախապատրաստվում

infomitk@gmail.com 25/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 24-ին Ուկրաինան տոնում է անկախության հերթական տարեդարձը, Կիևի կենտրոնում հանդիասավոր միջոցառումներ են անցկացվել: Ռուսաստանյան «Նեզավիսիմայա գազետան», վկայակոչելով ուկրաինական «Ռադա» հեռուստաընկերության հեռարձակումները, հայտնում է համաժողովրդական տոնախմբությանը մասնակցել է նախագահ Զելենսկին:

Նա հայտարարել է, որ անկախության տարեդարձի օրով իրենց «հետ է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ գեներալ Քիթ Քելոգը»:

Քելոգի Կիև այցի մասին հայտնի է դարձել նախօրեին: Ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով, նրանք պետք է միանա նաև «հոգևոր հարցերով նախագահ Թրամփի խորհրդական Մարկ Բեռնեսը», որ Ուկրաինա է ուղեւորվում Հարավային Կորեայից:

Աղբյուրները չեն մանրամասնում՝ Բեռնեսը Սպիտակ տան վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցի՞չ է, թե՞ նախագահ Դոնալդ Թրամփին «հոգևոր խորհուրդներ է տալիս» մասնավոր կարգով, բայց փաստն ինքնին խորհրդանշական է:

Ուկրաինական կարգավորման գործընթացում դրական որևէ տեղաշարժ չկա: Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կալասը հայտարարել է, որ «Պուտինը միայն ժպտում, իսկ հետո նոր սպանությունների հրաման է տալիս»:

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովն, ընդհակառակը, Բրյուսելին մեղադրել է «անպարկեշտ միջամտությամբ ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշումը փոխելու անթաքույց փորձերի մեջ»:

Այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգների նախագահը ևս երկշաբաթյա ժամկետ է սահմանել, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինը հանդիպի Ուկրաինայի նախագահին: Մոսկվան այդ առաջարկությունը սկզբունքորեն մերժել է՝ պատճառաբանելով, որ նման բանակցությունների «օրակարգը նախապատրաստված չէ»:

Ի՞նչ նոր գաղափար է Կիև տարել Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Քելոգը: Ուկրաինայի անկախության տոնին նրա ներկայությունը խորհրդանշում է ԱՄՆ կողմից Կիևի դիրքորոշմանն աջակցությու՞ն:

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ուկրաինայի անկախության տարեդարձի առթիվ Զելենսկուն շնորհավորական ուղերձ է հղել: Աչքի է զարնում տեքստի այն հատվածը, որ վերաբերում է երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը:

Եթե մոտ մեկ ամիս առաջ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Ալիևը հստակ հայտարարել է, որ սատարում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ապա օգոստոսի 24-ի ուղերձում նա խոսել է «միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին լիովին համապատասխան՝ տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցերում փոխադարձաբար դրսևորվող համերաշխության» մասին:

Սա ակնհայտորեն Ռուսաստանին արված դիվանագիտական զիջում է: Ի՞նչ է դա նշանակում: Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողի շրջանակներում Պուտին-Ալիև բանակցություննե՞ր են նախապատրաստվում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ում դեմ պատերազմի է նախապատրաստվում Ադրբեջանը

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայատյաց քաղաքականությունն Ադրբեջանում չի դադարել, իրենց համար մենք թշնամի ենք

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը Հայաստանի անկախության Հռչակագիրը «կոնֆլիկտային» է բնորոշել

24/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ռազմական հետախուզության ղեկավարը հեռացվել է. Իրանի հարվածների վերաբերյալ նրա զեկույցը դուր չի եկել Թրամփին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը և Վահագն Խաչատուրյանը ներկա են գտնվել օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան աշխատաժողովի մեկնարկին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com