Նիկոլ Փաշինյանը` բուտաֆորիա․ Լևոն Զուրաբյան

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրել է․
«Թրամփը Իլհամ Ալիևին գրել է. «You are a great leader», ինչ անգլերեն նշանակում է` «Դուք մեծ առաջնորդ եք»: Իսկ Փաշինյանին գրել է. «You are great!», ինչը անգլերեն նշանակում է «Ապրե´ք», «Вы молодец!»:
Այսինքն, անգամ էս գրառումներով էլ է ընդգծվում, որ Ալիևը այս ամենում ունի ծանրակշիռ դերակատարում, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը` իր դերը հաջող կատարած բուտաֆորիայի»:
