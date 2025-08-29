29/08/2025

Նիկոլ Փաշինյանը` բուտաֆորիա․ Լևոն Զուրաբյան

infomitk@gmail.com 29/08/2025 1 min read

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրել է․

«Թրամփը Իլհամ Ալիևին գրել է. «You are a great leader», ինչ անգլերեն նշանակում է` «Դուք մեծ առաջնորդ եք»: Իսկ Փաշինյանին գրել է. «You are great!», ինչը անգլերեն նշանակում է «Ապրե´ք», «Вы молодец!»:

Այսինքն, անգամ էս գրառումներով էլ է ընդգծվում, որ Ալիևը այս ամենում ունի ծանրակշիռ դերակատարում, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը` իր դերը հաջող կատարած բուտաֆորիայի»:

