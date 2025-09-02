02/09/2025

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակն ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ Զառա Մանուչարյանն ազատվել է աշխատանքից։ Այս մասին նա տեղեկացրել է ֆեյսբուքյան էջում։

«Տեղեկացնում եմ, որ իմ դիմումի համաձայն՝ ավարտում եմ աշխատանքս որպես Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ։

Նախորդած 5 տարիների ընթացքում փորձել եմ ու հույս ունեմ՝ ինչ-որ չափով օգտակար եմ եղել քաղաքացիների համար, որ մի դուռ պակաս թակեն, մի զանգ քիչ անեն, մի իրավունք ավել իրացնեն, մի ծրագրի ու արտոնության մասին ավել ինֆորմացիայի տիրապետեն։

Ծանր ոլորտ, խոցելի խմբերի հետ աշխատանք, ճգնաժամեր․․․ լավատեսությամբ հույս ունեմ նաև, որ ես ու իմ թիմն այս ճանապարհին հաղորդակցության դաշտում խնդիրները կարողացել ենք հասցնել նվազագույնի։

Մեծ հաճույքով աշխատել եմ լրագրող գործընկերներիս հետ. արդյունավետ համագործակցության համար շնորհակալ եմ բոլորին:

Շնորհակալությունների շարք՝ նախարարության, Միասնական սոցիալական ծառայության, Նորք տեխնոլոգիաների կենտրոնի, խնամքի ծառայություններ մատուցող մեր բոլոր ՊՈԱԿ-ների գործընկերներիս՝ ԶԼՄ-ների հետ աշխատելու մշտական պատրաստակամության, իսկ առհասարակ՝ մեծ ծանրաբեռնվածության տակ ու լուռ համեստությամբ ոլորտում ահռելի աշխատանք տանելու համար։

Շնորհակալ եմ նախարարներին՝ որոնց հետ աշխատել եմ, վստահության, համատեղ աշխատանքի համար։

Ոլորտի հանդեպ իմ ունեցած հետաքրքրության ու կապվածության մասին երկար կգրեմ. դրա կարճն ու առանց ռոմանտիզմը՝ այս ոլորտում աշխատել եմ անչափելի մեծ սիրով»:

May be an image of 1 person and suit

Բաց մի թողեք

1 min read

Դո՞ւք եք ԼՂ նախկին ղեկավարին գերի հանձնել Բաքվին. Կարեն Սարգսյանը շփոթվել է ․․․

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ «Արցախ. չկարգավորված հակամարտություն, վերադարձի իրավունք». միջազգային խորհրդաժողով՝ Երևանում

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր՝ սեպտեմբերի 2-ին Երևանում մեծ խորհրդաժողով և հանրահավաք է

02/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Դրական միտումների ազդեցությունը նկատելի կլինի

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցմահ տվեք պրծեք, դուք սեփական մեղադրանք չունեք, դուք պատվեր եք կատարում. Միքայել Սրբազան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախի զոհաբերման վերջին ակտն էր երեկ Փաշինյանի և Ալիևի համատեղ ջանքերով․ Զուրաբյան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ Առողջապահության հանձնաժողովի ՔՊ-ական էքս նախագահը չի հաղթահարել մի հիվանդանոցի տնօրենի մրցույթը

02/09/2025 infomitk@gmail.com