Սպասվում է Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քըլըչի հանդիպումը Հայաստանում. ԱԳՆ

ՀՀ արտաքին գտործերի նախարարությունը հաղորդագրություն է հրապարակել՝ նշելով, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում առաջիկա օրերին Հայաստանում նախատեսվում է հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քըլըչի հանդիպումը:
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Դիվանագիտական աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ դեսպան Սերդար Քըլըչի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան կայցելի Ալիջանի սահմանային անցակետով։
Բաց մի թողեք
Կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններ ՀՀ և Ադրբեջանի տարածքներ. ԱԳՆ
Ինչով են պայմանավորված տարածքային ստորաբաժանումներում կադրային փոփոխությունները. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է
Փաշինյանի օդանավն Ադրբեջանի տարածքով է մեկնել արտերկրյա այցի եւ սեպտեմբերի լույս 6–ի գիշեր վերադարձել