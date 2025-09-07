07/09/2025

Սպասվում է Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քըլըչի հանդիպումը Հայաստանում. ԱԳՆ

ՀՀ արտաքին գտործերի նախարարությունը հաղորդագրություն է հրապարակել՝ նշելով, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում առաջիկա օրերին Հայաստանում նախատեսվում է հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քըլըչի հանդիպումը:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Դիվանագիտական աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ դեսպան Սերդար Քըլըչի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան կայցելի Ալիջանի սահմանային անցակետով։

