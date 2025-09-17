Մեքենաներն արդեն թռչում են․ վթար թռչող մեքենաների մասնակցությամբ․ Չինաստան․ Տեսանյութ

Չինաստանում արտակարգ վթար է եղել թռչող մեքենաների մասնակցությամբ։
Չանչուն քաղաքում ավիաշոուի գլխավոր փորձի ժամանակ բախվել են երկու «Xpeng AeroHT» ընկերության «eVTOL» մակնիշի թռչող մեքենաները։
Մեկն անվտանգ վայրէջք է կատարել, իսկ մյուսը վնասվել և հրդեհվել է վայրէջքի ժամանակ։ Միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ թեթև վնասվածքներ է ստացել։
Տեսանյութն՝ այստեղ
