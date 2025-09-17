«Նիկոլ Փաշինյանը շուտով կպարտվի «Հայաստանը ես եմ»-ին». Սարգսյան

Հայաստանը ես եմ, Հայաստանը Դուք եք, Հայաստանը յուրաքանչյուր հայն է։ Հայաստանը հայ ժողովուրդն է, Հայաստանն է որոշում կառավարությունն ինքը լինի, թե չլինի, մի քիչ շատ է իր վրա վերցրել, կարծում եմ, ժամանակն է, որ հայ ժողովուրդը ցույց տա, որ ինքն է Հայաստանը, և Նիկոլ Փաշինյանը ներդրված է այնտեղ ոչ թե կառավարության հետ նույնականացվելու և ժողովրդի վրա վերահսկողական գործիքներ կիրառելու համար, այլ ժողովրդին հաշվետու լինելու համար, և ժողովուրդը իր տեղը շուտով ցույց կտա։
Այս մասին հարցազրույցի ժամանակ ասել է «Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանը:
«Նիկոլ Փաշինյանը շուտով կպարտվի «Հայաստանը ես եմ»-ին»,- նշել է նա։
