30/09/2025

Գառնիկ Դանիելյանն ԱԺ ամբիոնից ներկայացրեց Բագրատ Սրբազանի նամակը

30/09/2025

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանն ԱԺ ամբիոնից ներկայացրեց Բագրատ Սրբազանի նամակը ԱԱԾ շենքում գտնվող «Կենտրոն» ՔԿՀ-ից․

«Այս խոսքն ընդունեք նաև ԱԺ պատգամավոր և հայրենիքի կալանավոր Արթուր Սարգսյանի և մյուս 16 հայրենիքի կալանավորների անունից։

«Տերն իմն է՝ Լույսը և Կյանքը, ումի՞ց վախենամ։ Տերն իմն է՝ կյանքի ապավենը, ես ումի՞ց դողամ»․ այս աղոթքն ամբողջ կյանքում ուղեկցել է ինձ, ինչպես այսօր՝ ուրացողների և հայրենավաճառների խմբակի դիմաց կանգնած, ովքեր կարողացել են իմ և իմ հայրենիքի կենսագրությունը և պատիվը գողանալ։

Իսկ իրենց և իրենց սերունդների ճակատին անջնջելի կերպով դրոշմվելու է աղվեսադրոշմի խարանը։ Ինչպե՞ս, ումի՞ց և ինչո՞ւ վախենալ․ այն կենսագիրների՞ց, ում ձեռքը թաթախված է արամբ՝ հայրենիքի, և հաղթանակ ուրացող, ովքեր իրենց փողի և փորի համար փորձում են ահաբեկել և վախեցնել։

Մենք նախընտրել ենք մեր եղբայրների հետ կալանքը և նույնիսկ մահը, քան ուրացողների հետ բաժին ունենալը, որի համար ուխտել եմ, որ չեմ մոռանալու հանուն քեզ, Հայաստա՛ն, և չեմ ուրանալու հանուն քեզ, Արցա՛խ»։

Բագրատ Սրբազանը նամակով նաև հայտնել է, որ երկու ամսված ընթացքում 3 անգամ հարցում է ուղարկել Գլխավոր դատախազին և Քննչական կոմիտեի «խեղճ» ղեկավարին, որոնք մնացել են անպատասխան։

«Այժմ այս ամբիոնից, որտեղից մեր հասցեին հնչել են զրպարտություններ, նույն հարցադրումն եմ ուղղում՝ ինչի՞ն է վերաբերում երկու հոգու «գյուլլելու և 15 հոգու բանտ դնելու»՝ ձեր այդքան սիրված պատմությունը…»,- Դանիելյանի փոխանցմամբ՝ նամակում նշել է Բագրատ Սրբազանը։

