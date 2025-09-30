30/09/2025

Մոսկվան չի ճանաչում Սանդուի ընտրությունը, նոր լարվածության օջախ կստեղծի Պուտինը

infomitk@gmail.com 30/09/2025 1 min read

Մոլդովայի ընդդիմությունը չի ճանաչում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները: Այդ մասին, ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ-Նովոստին, հայտարարել է մոլդովացի ռուսաստանաբնակ գործարար և քաղաքական գործիչ Իլոն Շորը, որ Մոլդովայի իրավապահների կողմից հետախուզվում է կոռուպցիայի և փողերի լվացման մեղադրանքով:

Շորը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը քվեարկության արդյունքները կբողոքարկի ազգային և միջազգային դատական ատյաններում: Նո Մոլդովայի քաղաքացիներին կոչ է արել բողոքի և անհնարազանդության ակցիաներ իրականացնել:

Ռուսաստանյան մամուլը Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունները, որտեղ հաղթել են եվրոպամետ ուժերը, չի գնահատում թափանցիկ և արդար: Հատկապես մատնանշվում է, որ Մոլդովայի ԿԸՀ-ն Ռուսաստանում և Մերձդնեստրում քիչ ընտրատեղամասեր է ստեղծել, որպեսզի քաղաքացիները «հնարավորություն չունենան քվեարկելու հօգուտ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների»:

Դատելով քվեարկության մասնակից ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների ինքնությունից, նրանք կամ սոցիալիստներ են կամ նախկին կոմունիստներ: Այս իմաստով Մոլդովան, իրոք, քաղաքակրթական ընտրություն է կատարել:

Այդուհանդերձ, քվեարկության մասնակիցների շուրջ քառասուն տոկոսը կողմ է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշինքին: Մոսկվան փաստացի Մոլոդովայի ընտրությունները չի ճանաչում:

Այս մոտեցումն, ըստ երևույթին, Մոլդովայի ներքին կյանքում օգտագործվելու է «ազգային-հայրենասիրական ուժերի համախմբման» կարգախոսով: Լարվածության հավանական օջախ կարող է լինել Գագաուզիայի ինքնավարությունը, որտեղ ռուսամետ տրամադրությունները գերիշխում են:

Չի բացառված, որ իրավիճակ լարվի նաև Մերձդնեստրում: Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ռուսաստանյան մամուլը տեղեկություն է տարածել, որ Մոլդովան Ռումիանիայի սահմանից մինչև Օդեսա նոր ավտոմայրուղի է կառուցում, որպեսզի Ուկրաինայի ռազմական մատակարարումների լոգիստիկան այլընտրանք ունենա:

