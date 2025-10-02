02/10/2025

Դանիայի վարչապետը բռունցք է ցույց տվել Ռուսաստանին

infomitk@gmail.com 02/10/2025

Ռուսական «ագրեսիայի» սկսվելուց հետո չորս տարիների ընթացքում Ուկրաինան դարձել է Եվրոպայի պաշտպանության առաջնագիծը։

Այս մասին հայտարարել է Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը՝ ելույթ ունենալով Կոպենհագենում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթնաժողովի բացման լիագումար նիստում։

Ֆրեդերիկսենը նշել է, որ պաշտպանության համար շատ բան է արվել, բայց Ռուսաստանին կանգնեցնելու համար կարևոր է արագացնել սպառազինումը և մեծացնել Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը։

«Ռուսաստանի հետ խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը ուժն է։ Մենք պետք է ամրապնդենք Ուկրաինան և թուլացնենք Ռուսաստանը պատժամիջոցների միջոցով», – հայտարարել է նա։

