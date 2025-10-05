«Անցի, տատի ջան, մեռնեմ սրտիդ», «Հոպարս արի, մեռնեմ ջանիդ». Եղոյանը ներկայացրել է ոստիկանի առավոտյան աշխատանքը

Պրոդյուսեր Արտավազդ Եղոյանի որդին՝ Խաչիկ Եղոյանը, «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հրապարակել է ուշագրավ դրվագ Երևանի փողոցներից մեկում ոստիկանի առավոտյան աշխատանքից:
«Փողոցը փակ էր՝ մրցավազք էր…
Մի քանի րոպե հետևում էի, թե ոնց ա աշխատում էս ոստիկանը.
«Անցի, տատի ջան, վախ մեռնեմ ես քու սրտին», «ախպերս մի վայրկյանա, կանգնի, մարդ ա գալիս», «Հոպարս արի, մեռնեմ ջանիդ»:
Մեկը «ճըռըցրեց» շատ արագ պոկվեց, նայեց ինձ ասում ա. «Ըհը, ջղայնացավ մեր անուշ ախպերը գնաց»:(ծիծաղում ա), ես պատասխանեցի.
«Իմ ախպեր, էդ ջիգյարով էներգիայիդ ղուրբան». պատասխան՝ «Գնա արդեն, քու հերթն ա, մեռնեմ սրտիդ, ղուրբան քեզ»:)))
Լավ ԵՐԿԻՐ, լավ ԵՐԵՎԱՆ ունենալու ու ԱՍՏԾՈ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ ստանալու համար, մինիմում այ սենց պիտի լինի յուրաքանչյուրիս առավոտը:
Բաց մի թողեք
Կցանկանայի՞ք, որ մեր երկրում ընդհանրապես ձմեռ չլիներ. Սուրենյան
Քիմ Քարդաշյանը կտրուկ փոխել է իմիջը՝ կարճ կեղծամով․ Լուսանկարներ
Հոկտեմբերի 6-ի աստղագուշակ․ Հեշտ չի լինի նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում են օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը