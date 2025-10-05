05/10/2025

Ասել է՝ մի հատ կարդա, տես Հայաստանում թուրքական աշխարհը ոնց ենք կառուցելու․ Լուսանկար

ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, «Իմնեմնիմի» փոդքասթի եթերում անդրադառնալով Աննա Հակոբյանի՝ Էրդողանի գրքի վերաբերյալ գրառմանը, ասել է․

«Նիկոլը կնոջն ասել ա՝ հլը մի հատ դու կարդա, ամբողջական հասկացի՝ թուրքական աշխարհ մենք ո՞նց պիտի ստեղ կառուցենք, ՀՀ-ն ո՞նց պիտի քայքայենք, Էրդողանը ո՞նց է ուզում, որ ամբողջությամբ բավարարենք պահանջները, որ հանկարծ դժգոհ չմնա»։ Նրա խոսքով՝ «տերերի գիրքն ընկել է Փաշինյանի ու կնոջ ձեռքը, ուրախացել են»։

