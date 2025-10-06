06/10/2025

Երևանում 38-ամյա տղամարդը 10-հարկանի շենքի 6-րդ հարկից վայր է ընկել. բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար

infomitk@gmail.com 06/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 6-ին՝ ժամը 10:55-ի սահմաններում, ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Կենտրոնականի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Փարպեցու 11Ա շենքի բակում վիրավոր քաղաքացի կա:

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, մինչ ոստիկանները ժամանել են դեպքի վայր, Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Կենտրոնականի բաժին, որ «պոլիտրավմա ախտորոշմամբ շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը իրենց մոտ է տեղափոխել մի քաղաքացու:

Տեղում պարզվել է, որ վիրավորը Արմավիրի մարզի բնակիչ 38-ամյա Հովհաննես Բ.-ն է, ով հիվանդանոց է տեղափոխվել Փարպեցի 11Ա շենքի բակից:

Դեպքի մասին ոստիկանության Կենտրոնական բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 1-ին քննչական բաժին, որտեղ դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Տաշիրում 18-ամյա աշակերտին սպանած անձը հայտնաբերվել է. նոր մանրամասներ

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ավտովթար՝ Սյունիքի մարզում․ կա 6 վիրավոր. Նոր մանրամասներ՝ Երևան-Երասխ ճանապարհի վթարից, տուժածներ կան․ Լուսանկարներ

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաքվե» շարժումը նախաձեռնել է կենսաթոշակները 50 տոկոսով բարձրացնելու շարժում

05/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

… Ու ես սկսեցի հայհոյել

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Աննա Վարդապետյանին

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպիտակ տունը հայտնել է, թե հաջորդիվ ով կլինի ԱՄՆ նախագահը

06/10/2025 infomitk@gmail.com