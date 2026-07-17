ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

Եվրոպական միությունը պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ։
Պատժամիջոցները կիրառվել են մեկ անձի և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության մեջ ներգրավված հինգ ռուսական ընկերությունների նկատմամբ։
Որպես պատճառ նշվել է «Կիեւին հարվածելը»։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ նշվել է, որ որոշումը կայացվել է հուլիսի 1-ի և 5-ի գիշերը Կիեւի վրա Ռուսաստանի կողմից հարվածներից, Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա համակարգված հարձակումներից հետո։
Բաց մի թողեք
Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից
Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»
ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել