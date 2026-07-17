17/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Եվրոպական միությունը պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ։

Պատժամիջոցները կիրառվել են մեկ անձի և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության մեջ ներգրավված հինգ ռուսական ընկերությունների նկատմամբ։

Որպես պատճառ նշվել է «Կիեւին հարվածելը»։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ նշվել է, որ որոշումը կայացվել է հուլիսի 1-ի և 5-ի գիշերը Կիեւի վրա Ռուսաստանի կողմից հարվածներից, Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա համակարգված հարձակումներից հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com