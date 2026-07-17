Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»

Ծայրահեղ աջ պահպանողական «Ազգային միավորում» կուսակցության ղեկավար Մարին Լը Պենը, ըստ միլիարդատեր Իլոն Մասկի, հանդիսանում է Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»։
Այս մասին Մասկը գրել է իր սոցկայքի էջում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 7-ին Ֆրանսիայի Վճռաբեկ դատարանը վերջնական վճիռ է կայացրել Լը Պենի գործով։ Դատարանը որոշում է կայացրել թույլատրել նրան մասնակցել 27 թվականի ապրիլի կեսերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Լը Պենը հուլիսի 12-ին էլ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի համար պետականությանը սպառնալիք կարող է լինել ներկայիս քաղաքական գծի շարունակումը։ Նա խոստացել է, որ վարելու է դեմոկրատական քաղաքական գիծ, որտեղ առաջնայինը ֆրանսիացիների կյանքն ու անվտանգությունն է, գնողունակության բարձրացումը եւ երկրի վերածնունդը։
Բաց մի թողեք
Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ
ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել