17/07/2026

EU – Armenia

Ում է Իլոն Մասկը համարում Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Ծայրահեղ աջ պահպանողական «Ազգային միավորում» կուսակցության ղեկավար Մարին Լը Պենը, ըստ միլիարդատեր Իլոն Մասկի, հանդիսանում է Ֆրանսիայի «վերջին հույսը»։

Այս մասին Մասկը գրել է իր սոցկայքի էջում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 7-ին Ֆրանսիայի Վճռաբեկ դատարանը վերջնական վճիռ է կայացրել Լը Պենի գործով։ Դատարանը որոշում է կայացրել թույլատրել նրան մասնակցել 27 թվականի ապրիլի կեսերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։

Լը Պենը հուլիսի 12-ին էլ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի համար պետականությանը սպառնալիք կարող է լինել ներկայիս քաղաքական գծի շարունակումը։ Նա խոստացել է, որ վարելու է դեմոկրատական քաղաքական գիծ, որտեղ առաջնայինը ֆրանսիացիների կյանքն ու անվտանգությունն է, գնողունակության բարձրացումը եւ երկրի վերածնունդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահը գիրք է գրել

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com