08/10/2025

Յուրաքանչյուր պատմություն եզակի է, չվերջացող պայքարի, մարդկային ուժի և հավատի վառ օրինակ է Աննան. Տեսանյութ

08/10/2025

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որը պատմում է քաղցկեղը հաղթահարած և մայրացած կնոջ՝ Աննա Նաղդալյանի մասին:

«Յուրաքանչյուր պատմություն եզակի է, յուրաքանչյուր ճանապարհ` կարևոր:

Կյանքի հանդեպ անսպառ սիրո, չվերջացող պայքարի, մարդկային ուժի ու հավատի վառ օրինակ է Աննան»,- գրել է նախարարը:

Հայաստանում բժիշկները փրկել են շնչահեձ եղած մեկ շաբաթական նորածնի կյանքը

«Արթմեդ» ԲԿ-ում 30 տարվա մանկավարժին վիրաբույժը սարքել է կես մարդ. բժշկական համայնքից հեռացնել նման «վայ» բժիշկներին

Սկանդալ Երևանի դպրոցներից մեկում․ երեխաները 2-րդ հարկի պատուհանից թռել են․ սբ․ Աստվածամայր ԲԿ-ում պայքարում են աղջկա կյանքի համար

Նազիկ Ավդալյանը Շիրակի մարզի Արթիկի խոշորացված համայնքի Փանիկ գյուղում մարզադպրոց է ստեղծում

ՀՀ Կենտրոնական բանկը հյուրընկալեց imID և SK ID Solutions ընկերությունների ներկայացուցիչներին

Կյանքից հեռացել է Ռաֆիկ Եղոյանը. Լուսանկար

ՀԱՄԱՍ-ը ոչնչացված չէ, քանի որ կա Իրանը` չափազանց վտանգավոր ուղերձ

