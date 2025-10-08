Յուրաքանչյուր պատմություն եզակի է, չվերջացող պայքարի, մարդկային ուժի և հավատի վառ օրինակ է Աննան. Տեսանյութ

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որը պատմում է քաղցկեղը հաղթահարած և մայրացած կնոջ՝ Աննա Նաղդալյանի մասին:
«Յուրաքանչյուր պատմություն եզակի է, յուրաքանչյուր ճանապարհ` կարևոր:
Կյանքի հանդեպ անսպառ սիրո, չվերջացող պայքարի, մարդկային ուժի ու հավատի վառ օրինակ է Աննան»,- գրել է նախարարը:
