14/10/2025

«Հյուսիս-հարավը» բավարարում է Իրանի և Ռուսաստանի շահերը, բայց հակադրվում Թուրքիային և Ադրբեջանին

infomitk@gmail.com 14/10/2025 1 min read

Երևանում ներկայացվել է «Հյուսիս-հարավ» երկաթուղու ճանապարհային քարտեզը: Ըստ այդմ, «Հյուսիս-հարավ» երկաթուղին սկսվում է Գագարինից և ավարտվում Ագարակում:

Նախագծի տնտեսական և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը, սակայն, այն է, որ պիտի Պարսից ծոցը կապի Սև ծովին կամ՝ իրանական նավահանգիստները՝ վրացականներին, բայց բեռները, դիցուք, Պարսից ծոցի Չաբահար նավահանգստից ինչպե՞ս են հասնելու Ագարակ, որպեսզի այնտեղից էլ փոխադրվեն Փոթի, Բաթում կամ Անակլիա:

Բանն այն է, որ Իրանը հյուսիսային ուղղությամբ գործող մեկ երկաթգիծ ունի՝ Թեհրան-Թավրիզ-Ջուլֆա, ուստի հայաստանյան «Հյուսիս-հարավը» գործարկելու համար հարկ է Ագարակը կապել իրանական Ջուլֆային:

«Այդ խնդրի լուծումը ո՞րն է»,- հարցին առայժմ պատասխան չկա, ուստի «Հյուսիս-հարավ» նախագծի լրջությունը, մեղմ ասած, արժանահավատ չէ:

Լուրջ չէ ապրիորի պնդել, թե Ռուսաստանը, Իրանը, Հնդկաստանը և, մանավանդ, Վրաստանը կարող են կոնսորցիումի բաժնետեր լինել: Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները և Իրանի տրանսպորտի նախարարը հոկտեմբերի 13- ին Բաքվում համաձայնության են եկել, որ 2028 թ. հունվարի 1-ից գործարկում են «Հյուսիս-հարավ» միջազգային տրանսպորտային միջանցքը:

Նախնական հաշվակով տարեկան բեռնափոխադրումների ծավալը կկազմի 5 միլիոն տոննա: Դա նաև Հնդկաստան-Ռուսաստան հաղորդակցության միջանցք է:

Ինչ վերաբերում է «պահուստային տարբերակին», ապա Ռուսաստանը կարող է առանց որևէ բարդության օգտվել նաև «Թրամփի ուղու» հնարավորությունից: Մանավանդ որ այդ երթուղին Մոսկվային ծանոթ է ցարական ժամանակներից ի վեր:

Հաայստանյան «Հյուսիս-հարավի» քարոզիչներն ասում են, որ «Թրամփի ուղին», գուցե, «երկու հարեւանների հետ հարաբերություններ է կարգավորում, բայց մյուս երկուսի հետ էլ բարդություններ է առաջացնում»:

Բայց չէ՞ որ «Հյուսիս-հարավի» մասին էլ նույնը կարելի է ասել՝ բավարարում է Իրանի և Ռուսաստանի շահերը, բայց հակադրվում Թուրքիային և Ադրբեջանին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն այս շաբաթ Բաքվում եռակողմ բանակցել են

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը նոր սովետ է կառուցում, ուստի ոչ մի կերպ չի անդրադարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգին

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնդկաստանը «կստանա տարածաշրջանում ինստիտուցիոնալ ներկայացվածության հնարավորություն»

12/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Հյուսիս-հարավը» բավարարում է Իրանի և Ռուսաստանի շահերը, բայց հակադրվում Թուրքիային և Ադրբեջանին

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հպարտության հետ զուգահեռ՝ երեխաների ուղեկիցն է անսահման կարոտը. կապիտան Արսեն Ահանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 13-ին. Լուսանկարներ

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի դատական նիստը արագացրել են, որ ակցիան դատարանի մոտ չկայանա․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կինն ու աղջիկը մասնակցում են Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններին

14/10/2025 infomitk@gmail.com