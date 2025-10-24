24/10/2025

ԵՄ-ն պատժեց ՌԴ-ին, արդյունքում Հունգարիայի վարչապետն է իրար խառնվել

infomitk@gmail.com 24/10/2025 1 min read

Հունգարիան մտադիր է ուղիներ փնտրել Ռուսաստանից նավթի և գազի մատակարարման ԵՄ արգելքը շրջանցելու համար և շարունակելու է դեմ լինել այս որոշմանը։ 

Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Բրյուսելում կայացած ԵՄ գագաթնաժողովում։

«Ճիշտ է, որ որոշ ռուսական նավթային ընկերությունների դեմ պատժամիջոցներ կան… Մենք աշխատում ենք այդ պատժամիջոցները շրջանցելու ուղղությամբ», – ասել է Օրբանը «Kossuth» ռադիոյի առավոտյան ծրագրին։

Նրա խոսքով, հարցը քննարկել է հունգարական MOL ընկերության ղեկավարության հետ, որն իր վերամշակման գործարաններում օգտագործում է ռուսական նավթ։

Օրբանը վստահեցրել է, որ պայքարը շարունակվում է, և «մարտը դեռ պարտված չէ»՝ նշելով, որ դա կպահանջի «լուրջ մանևրներ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միացյալ Նահանգները կարող է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն իջեցնել «զրոյական մակարդակի»

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավոր Արևելքի «միավորումը» միջազգային քաղաքականության «կոդեր» է փոխում

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան ցանկանում է Ռուսաստանից բաժանվել «երկաթե վարագույրով»

23/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն պատժեց ՌԴ-ին, արդյունքում Հունգարիայի վարչապետն է իրար խառնվել

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք ոստիկաններ են, լուսանկարներ, ֆեյսբուքյան էջեր

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որտեղի՞ց է մարդը վերցնում այս անհեթեթ մտքերը, հայկական կոնյակ կա և իրավունք ունի լինելու

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գնացեք, պաշտպանեք Կադիրովի երկրպագու, կարգալույծ եղած Ստյոպիկին․ Գեղամ Մանուկյան

24/10/2025 infomitk@gmail.com