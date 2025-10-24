ԵՄ-ն պատժեց ՌԴ-ին, արդյունքում Հունգարիայի վարչապետն է իրար խառնվել

Հունգարիան մտադիր է ուղիներ փնտրել Ռուսաստանից նավթի և գազի մատակարարման ԵՄ արգելքը շրջանցելու համար և շարունակելու է դեմ լինել այս որոշմանը։
Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Բրյուսելում կայացած ԵՄ գագաթնաժողովում։
«Ճիշտ է, որ որոշ ռուսական նավթային ընկերությունների դեմ պատժամիջոցներ կան… Մենք աշխատում ենք այդ պատժամիջոցները շրջանցելու ուղղությամբ», – ասել է Օրբանը «Kossuth» ռադիոյի առավոտյան ծրագրին։
Նրա խոսքով, հարցը քննարկել է հունգարական MOL ընկերության ղեկավարության հետ, որն իր վերամշակման գործարաններում օգտագործում է ռուսական նավթ։
Օրբանը վստահեցրել է, որ պայքարը շարունակվում է, և «մարտը դեռ պարտված չէ»՝ նշելով, որ դա կպահանջի «լուրջ մանևրներ»։
Բաց մի թողեք
Միացյալ Նահանգները կարող է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն իջեցնել «զրոյական մակարդակի»
Մերձավոր Արևելքի «միավորումը» միջազգային քաղաքականության «կոդեր» է փոխում
Եվրոպան ցանկանում է Ռուսաստանից բաժանվել «երկաթե վարագույրով»