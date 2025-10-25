25/10/2025

Ինչից է մահացել 2-ամյա Տիգրանի հայրը՝ Նորայր Պետրոսյանը․ Լուսանկար

Այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ առավոտյան մահացել է ամիսներ առաջ անհետ կորած, ապա Մարմարիկ գետում հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի հայրը՝ Նորայր Պետրոսյանը։

Հիշեցնենք՝ մայիսի 4-ին հաղորդվել էր, որ Մարմարիկ գյուղում կորել էր 2 տարեկան Տիգրանը։ Նրա մարմինը գտնվեց միայն 20 օր անց Մարմարիկ գետում։

Մարմարիկ գյուղից հայտնեցին, որ երիտասարդ տղամարդու մահվան պատճառը՝ ինֆարկտն է: Տեղացիներից մեզ պատմեցին, որ տղամարդը երեխայի մահվանից հետո ծանր առողջական վիճակում է հայտնվել, պարբերաբար բարձ ճնշում է ունեցել, իսկ ժամեր առաջ հերթական բարձր ճնշման արդյունքում ինֆարկտից մահացել է:

Ինչից է մահացել Տիգրանի հայրը

