Ինչից է մահացել 2-ամյա Տիգրանի հայրը՝ Նորայր Պետրոսյանը․ Լուսանկար

Այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ առավոտյան մահացել է ամիսներ առաջ անհետ կորած, ապա Մարմարիկ գետում հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի հայրը՝ Նորայր Պետրոսյանը։
Հիշեցնենք՝ մայիսի 4-ին հաղորդվել էր, որ Մարմարիկ գյուղում կորել էր 2 տարեկան Տիգրանը։ Նրա մարմինը գտնվեց միայն 20 օր անց Մարմարիկ գետում։
Մարմարիկ գյուղից հայտնեցին, որ երիտասարդ տղամարդու մահվան պատճառը՝ ինֆարկտն է: Տեղացիներից մեզ պատմեցին, որ տղամարդը երեխայի մահվանից հետո ծանր առողջական վիճակում է հայտնվել, պարբերաբար բարձ ճնշում է ունեցել, իսկ ժամեր առաջ հերթական բարձր ճնշման արդյունքում ինֆարկտից մահացել է:
Բաց մի թողեք
Հոկտեմբերի 26-ի աստղագուշակ․ Չի բացառվում, որ հին կապերը վերականգնելու հնարավորություն լինի
Արագածոտնի մարզի բոլոր հոգևորականներին կիրակի օրով հրավիրել են ՔԿ
Կաթողիկոսի օրհնությամբ Միածնաէջ Մայր Տաճարում տեղի կունենա քահանայական ձեռնադրություն և օծում