30/10/2025

Գեղարքունիքի մարզպետը Հովհաննավանքի պատարագի ու փոքրիկ Տիգրանի կորելու մասին

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը հայտնել է, որ կիրակի օրը կմասնակցի Հովհաննավանքում Ստեփան Ասատրյանի կողմից մատուցվող պատարագին։

Լրագրողներին նա պարզաբանել է, որ որևէ մեկին չի պարտադրի իր հետ գալու պատարագին։
«Մասնակցությունը պետք է լինի միայն նրանց ցանկությամբ»,- նշեց մարզպետը,- «Անկեղծ ուզում եմ մասնակցել պատարագին, առաջինին չեմ մասնակցել, երկրորդին ուզում եմ մասնակցել»:

Կարեն Սարգսյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ 3-ամյա Տիգրանի որոնողական աշխատանքներում որևէ նոր զարգացում չկա. «Որոնումները շարունակվում են, և մեր աշխատանքների տեմպը չի նվազում»։

Կարեն Սարգսյանը ընդգծեց, որ ոչ մի վարկած չի բացառվում. իրականացվում են ուսումնասիրություններ բոլոր հնարավոր ուղղություններով։ Մարզպետի խոսքով՝ այս պահի դրությամբ երեխայի որևէ հետք չի հայտնաբերվել։

Նա հավելեց, որ առաջիկայում մարզպետարանը ֆինանսական աջակցություն կտա Տիգրանի ընտանիքին, որը սոցիալապես անապահով է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ. Ռուբեն Մխիթարյան

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրային հեռուստաընկերությունը հանրությանը վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարություն

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբազանների կոչն է՝ փորձություններով լի այս ժամանակներում համախմբվել Եկեղեցու շուրջ

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԿԳՄՍ նախարարի անունով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանում սպանվել է Տոկաևի նախկին խորհրդականը. Լուսանկար

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ. Ռուբեն Մխիթարյան

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ականները դեմ քվեարկեցին Արցախի բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը պաշտպանող առաջարկին

30/10/2025 infomitk@gmail.com