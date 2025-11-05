05/11/2025

Օդի ջերմաստիճանն կբարձրանա 3-5 աստիճանով․ ի՞նչ եղանակ սպասել նոյեմբերի 5-ից 9-ը

infomitk@gmail.com 05/11/2025 1 min read

Երևանում նոյեմբերի 5-9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

​​​​​​Մարզերում նոյեմբերի 5-9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին hարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 6-9-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։

