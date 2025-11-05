Օդի ջերմաստիճանն կբարձրանա 3-5 աստիճանով․ ի՞նչ եղանակ սպասել նոյեմբերի 5-ից 9-ը

Երևանում նոյեմբերի 5-9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Մարզերում նոյեմբերի 5-9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:
Քամին hարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ:
Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 6-9-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։
