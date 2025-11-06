06/11/2025

ԵՄ-ն բացատրում է, թե ինչու չի կարող ՌԴ քաղաքացիներին զրկել Շենգենյան վիզաներից

06/11/2025

Եվրահանձնաժողովը (ԵՀ) չի կարող ընդհանուր արգելք սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու համար, քանի որ դա մտնում է անդամ պետությունների իրավասության մեջ։

Այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է ԵՀ ներկայացուցիչ Մարկուս Լամմերտը։

«Եվրոպական հանձնաժողովը չի կարող ընդհանուր արգելք սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու համար, դա անդամ պետությունների իրավասությունն է»,- ասել է նա։

Այն, ինչ կարող է անել Հանձնաժողովը, դա որոշակի վիզաների համար բարենպաստ կամ անբարենպաստ կանոններ ընդունելն է։ Այս կանոնները, ըստ Լամմերտի, կիրառվում են Շենգենյան խորհրդակցությունների կողմից՝ միշտ հաշվի առնելով միգրացիոն և անվտանգության ռիսկերը յուրաքանչյուր երկրի համար։

