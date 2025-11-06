06/11/2025

Ռուսական կայսրության քարտեզը ցույց է տալիս Հայաստանը, հայկական տեղանունները՝ չհիշատակելով Ադրբեջանը. Վարդանյան. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 06/11/2025 1 min read

Փորձագետ Էռնեստ Վարդանյանը, տելեգրամյան իր ալիքում  հրապարակել է Ռուսական կայսրության քարտեզներից մեկը և գրել.

«Ահա Ռուսական կայսրության քարտեզը, որը հստակ ցույց է տալիս և՛ Հայաստանը, և՛ հայկական տեղանունները, բայց չի հիշատակում Ադրբեջանը։

photo_2025-11-06_16-05-01.jpg (198 KB)

Հավանաբար սա այն քարտեզն է, որը նկատի ուներ Հայաստանի վարչապետը, երբ խոսում էր Ռուսական կայսրության քարտեզների քննարկման անիմաստության մասին։ Եվ պարզ է, որ հակառակ դեպքում պատկերը շատ մռայլ կլիներ Ադրբեջանի համար։

Այս քարտեզը վերցված է ռուս պատմաբան, Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պատմության պրոֆեսոր, պետական խորհրդականի անդամ և Սանկտ Պետերբուրգի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Եգոր Եգորովիչ Զամիսլովսկու (1841-1896) «Ռուսական պատմության կրթական ատլասից»։

photo_2025-11-06_16-05-02.jpg (184 KB)

Քարտեզը պատկերում է Ռուսական կայսրության տարածքները, ազդեցության գոտիները և ռազմավարական շահերը XIX դարի ընթացքում»,- ասվում է գրառման մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սիրելի զոմբիներ վայելեք ձեր Ցորենը՝ բալքիմ կշտանաք, բալքիմը թուրքերենա՝ ձեր տերերի լեզվով եմ ասում. Շպռոտ

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախը եղել է, կա և կլինի․ Ռուբեն Վարդանյան

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան հրահանգով են աշխատում, իրենք վախեցած են Սամվել Կարապետյանից․ Ալիկ Ալեքսանյան

06/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Անձնական հարաբերություններում դրական միտումները գերակշռում են

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն բացատրում է, թե ինչու չի կարող ՌԴ քաղաքացիներին զրկել Շենգենյան վիզաներից

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոռիում սպանություն է կանխվել. 5 անձ ձերբակալվել է. Տեսանյութ

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական կայսրության քարտեզը ցույց է տալիս Հայաստանը, հայկական տեղանունները՝ չհիշատակելով Ադրբեջանը. Վարդանյան. Լուսանկարներ

06/11/2025 infomitk@gmail.com