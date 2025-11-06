Ռուսական կայսրության քարտեզը ցույց է տալիս Հայաստանը, հայկական տեղանունները՝ չհիշատակելով Ադրբեջանը. Վարդանյան. Լուսանկարներ

Փորձագետ Էռնեստ Վարդանյանը, տելեգրամյան իր ալիքում հրապարակել է Ռուսական կայսրության քարտեզներից մեկը և գրել.
«Ահա Ռուսական կայսրության քարտեզը, որը հստակ ցույց է տալիս և՛ Հայաստանը, և՛ հայկական տեղանունները, բայց չի հիշատակում Ադրբեջանը։
Հավանաբար սա այն քարտեզն է, որը նկատի ուներ Հայաստանի վարչապետը, երբ խոսում էր Ռուսական կայսրության քարտեզների քննարկման անիմաստության մասին։ Եվ պարզ է, որ հակառակ դեպքում պատկերը շատ մռայլ կլիներ Ադրբեջանի համար։
Այս քարտեզը վերցված է ռուս պատմաբան, Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պատմության պրոֆեսոր, պետական խորհրդականի անդամ և Սանկտ Պետերբուրգի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Եգոր Եգորովիչ Զամիսլովսկու (1841-1896) «Ռուսական պատմության կրթական ատլասից»։
Քարտեզը պատկերում է Ռուսական կայսրության տարածքները, ազդեցության գոտիները և ռազմավարական շահերը XIX դարի ընթացքում»,- ասվում է գրառման մեջ։
