07/11/2025

Ադրբեջանին միջոցառում պետք չի ավելացնել, որովհետև Հայաստանում կա Արման Թաթոյան

infomitk@gmail.com 07/11/2025 1 min read

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․

Հիշու՞մ եք, երբ Սերժ Սարգսյանի թիմակից Արման Թաթոյանը պատերազմից անմիջապես հետո սարսափազդու վերլուծություններ էր անում՝ իր սադրիչ հայտարարություններով ահավոր լարվաության մեջ պահելով սյունեցիներին: Սյունեցիներն առաջիկա ընտրությունների ժամանակ նրան անպայման դա կհիշացնեն:

Այս օրերին էլ թեման փոխել է՝ «Արևմտյան Ադրբեջան», թե բա հեսա գալիս են, մեծ փողեր են դրել էդ նախագծի տակ, միջոցառումներ են ավելացրել: Ադրբեջանին միջոցառում պետք չի ավելացնել, որովհետև Հայաստանում կա Արման Թաթոյան, որն այդ թեման թեժացնում է ու միշտ օրակարգում պահում:

Մի ամիս առաջ էլ ասում էր արդեն նույնականացման քարտեր են տպել: Էդ էլ պետք չի, որ անեն: Բավական է մի հատ այդի տան Արման Թաթոյանին, ոտքը ոտքի վրա գցեն ու սուրճով հետևեն, թե ինչպես է այդ գործն անում Թաթոյանը:\

Հ.Գ. Նախկինում Թաթոյանի հետ շփվելու առիթներ եղել են, ու ափսոսում եմ, որ նա գնաց ինքնակործանման այս ճանապարհով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու չեք արտահայտվում Եհովայի վկաների, մյուս կրանական կազմակերչպություն – աղանդների մասին

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամդանին կարող է «փակել» Ամերիկան՝ մարտահրավեր է նետում արդեն Ամերիկյան կայսրությանը․ Տիգրան Խզմալյան․ Լուսանկարներ

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանն ուժի ցուցադրմամբ հիշեցնում է ՀՀ իշխանությանը, որ խաղաղություն հաստատվում և պահպանվում է ուժեղ բանակի առկայության և ուժի դիրքերից հանդես գալու միջոցով

07/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուշագրավ բացահայտում․ Պեսկովի նախապապը Բաքվի 26 կոմիսարներից է եղել

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. բախվել է 3 մեքենա. կան զոհ և 2 վիրավոր․ Լուսանկարներ

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալ «Միսս Տիեզերք» մրցույթի ժամանակ. փոխնախագահը հեռացվել է՝ Մեքսիկայի մասնակցին վիրավորելու համար. Լուսանկար

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուք մեծ առաջնորդ եք, երկնքից ուղարկված պետական գործիչ. Տոկաևը՝ Թրամփին

07/11/2025 infomitk@gmail.com