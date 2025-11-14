14/11/2025

«Երևան Սիթի» սուպերմարկետներում հայտնաբերվել են վտանգավոր խաղալիքներ. զգուշացում

infomitk@gmail.com 14/11/2025 1 min read

ՀՀ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը վերահսկողական միջոցառումներ է իրականացրել «ՍԻԹԻ» ՍՊԸ-ին պատկանող սուպերմարկետներում։

Վերահսկողության արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության կողմից՝

ներմուծված և տեղական շուկայից ձեռք բերված մեծ թվով ապրանքները, ինչպես նաև ծխախոտային արտադրանքներն ու փոխարինիչները վաճառվում են առանց համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի և մակնշման։
շահագործվող որոշ էլեկտրոնային կշեռքներ օգտագործվել են առանց ստուգաչափման։

Իրականացվել է խաղալիքների նմուշառում, որի արդյունքում պարզվել է, որ «Սլայմեր» տեսակի «Արջուկ», «Հրեշ» և «Միաեղջյուր» անվանումներով վաճառվող խաղալիքների բաղադրության մեջ առկա են երեխաների առողջության համար վտանգավոր նյութեր։

Տեսչական մարմնի ղեկավար Արմեն Կոտոլյանի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ՝
արտադրանքի իրացման կասեցման, վաճառքից հետկանչման և ոչնչացման վերաբերյալ։

Տեսչական մարմինը հորդորում է բոլոր սպառողներին, ովքեր ձեռք են բերել վերոնշյալ խաղալիքները, կապ հաստատել Տեսչական մարմնի հետ և վերադարձնել դրանք՝ երեխաների առողջության համար հնարավոր վնասներից խուսափելու նպատակով։

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ ՀԾԿՀ-ն շարունակում է քննարկել ՀԷՑ-ին լիցենզիայից զրկելու հարցը․ Տեսանյութ

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան Փաշինյանին «կուտ է տալիս»՝ ռիսկով տղա է ասում

13/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Համառությունը նույնպես լավ գաղափար է, հատկապես օրվա առաջին կեսին

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Imperial Orchestra-ն վերադառնում է Երևան՝ CINEMA MEDLEY լեգենդար շոուով. Լուսանկար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Զեյնալյանը երկրորդ փուլով ընտրվեց սբ․ Գր․ Լուսավորիչ ԲԿ տնօրեն

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը հիշեցնում է Փաշինյանին՝ դու մեր ափի մեջ ես․ Հայրապետյան

14/11/2025 infomitk@gmail.com