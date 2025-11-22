22/11/2025

Ջրային կոմիտեի նախագահն ինքնառաջադրվել է ՔՊ-ում․ Լուսանկար

Ջրային կոմիտեի նախագահ Արամազդ Ղալամքարյանն ինքնառաջադրվեցի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար։

Ինչո՞ւ եմ համարում, որ արժե քվեարկել ՔՊ-ի օգտին (թվարկեմ որոշ խոշոր ձեռքբերումներ եւ ընթացիկ անելիքներ).
– բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն, հարեւան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատում, խաղաղության հաստատում տարածաշրջանում.
– բանակի արդիականացում եւ համապարփակ բարեփոխում, որն ընթացքում է, պետության պաշտպանունակության մակարդակի զգալի բարձրացում.
– կրթության նկատմամբ ահռելի ուշադրություն եւ պետական ներդրումներ.
– սոցիալական պաշտպանության եւ կյանքի արժանապատիվ միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ հսկայածավալ ներդրումներ.
– համակարգային կոռուպցիայի վերացում.
– արդար, թափանցիկ, վստահելի ընտրությունների ինստիտուտի արմատավորում։
Բացերը, որոնց ուղղությամբ պետք է դեռ քրտնաջան աշխատել.
– ջրերի եւ հողերի կայուն ու արդյունավետ կառավարման պակաս.
– շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցություններ.
– կոռուպցիոն երեւույթներ պետական իշխանության տարբեր հատվածներում.
– արդյունաբերության եւ արտահանման բազմազանեցման պակաս.
– քայքայված եւ հնացած ենթակառուցվածքներ։
Հուսամ՝ դեռ առիթներ կլինեն ավելի հանգամանալից խոսելու էս բոլոր թեմաներով ու հայցելու ինձ ճանաչողների քվեները»։

