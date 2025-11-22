22/11/2025

Շեքսպիրի Լիր արքան՝ Միջազգային թատերական երևանյան փառատոնին․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 22/11/2025 1 min read

Lith Moon Theatre թատերախմբի Լիր արքա ներկայացումը` ռեժիսոր՝ Ջոն Բլոնդել, շեշտադրել է վառ, տեսողական պատմողականության վրա, այլ ոչ թե խիստ ավանդական մեկնաբանությունների:

Ի դեպ, ներկայացումը բնօրինակ անգլերեն լեզվով է, ու առանձնահատուկ բառերի բրիտականական շեշտադրմամբ ու բառերն իրար չկցելով, ինչը մանրամասն հասկանալի է հանդիսատեսին, թեև` բուն շեքսպիրյան թեմայի մի հատվածի հայելային հակառակ կողմն է, եթե Շեքսպիրի բուն ողբերգությունում Լիր արքան փորձում է հասկանալ, թե դուստրերից ով է իրեն առավել շատ սիրում, որպեսզի հասկանա, թե ում կտակի ժառանգությունը, ապա այստեղ, ինչպես վերը նշեցի։

Մոտեցումը հավակնում է հիշեցնել կորուսյալ աշխարհներ և անցյալ ժամանակներ, հին ծեսերով, ուրվականներով և երազներով ողողված մթնոլորտներ, պարզ պատմողականություն և օրիգինալ երաժշտություն, ի դեպ, կենդանի կատարմամբ։

Այս ամենի ականատեսը եղա երեկ Միջազգային թատերական փառատոնում, որ անցկացվում է Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնի բեմերում ու կազմակերպվում է թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանի կողմից։ Ի դեպ, նա էլ Լիր արքա ներկայացման մեջ մարմնավորում է կուրացող Գլոստեր կոմսի դերը։

Վերադառնանք բնօրինակ երաժշտությանը. Ներկայացումը ներառում է այն, որը, համադրվելով Շեքսպիրի լեզվի հետ, նպատակ ունի ստեղծել յուրահատուկ փորձառություն։ Միջազգային դերասանական կազմ է ձևավորվել․ Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Հայաստանի, Անգլիայի, Ֆինլանդիայի և Միացյալ Նահանգների արտիստների միջազգային խմբի կողմից։

Եվս մեկ օր, ևս մեկ Լիր։ Իմ տեսածների համեմատ այն նոր ներկայացումն է՝ բավականին բացառիկ։ Այն համատեղում է տիեզերական մասշտաբը մանրամասների խորը զգացողության հետ և ո՛չ մտավոր հայեցակարգով է գերի վերցված, ո՛չ էլ դերասանների խառնվածքով։

No photo description available.

Ամեն ինչ սկսվում է տպավորիչ՝ ինչ որ մեկը սև ծածկույթով նստած է, երբ հանդիսատեսը տեղավորվում է, ապա հատակին ընկած փալասի տակ է դերակատարը, որի վերցնումը առերևույթ վարագույրի դերի կարելի է վերագրել։

Լիր արքայի կողմից իր թագավորության բաժանումը ոչ թե ինչ-որ դատարկ քմահաճույք է, այլ հսկայական հանրային արարողություն, որը կատարվում է մի մարդու կողմից, որը շատ նման է մեկ մեղմ կտրիճի, մեկ կոպիտ բռնապետի։ Հսկայական սենյակում սեղան է, դերասանների բազմությունը մուտք է գործում ինքնատիպ դիմակներով, ինչը միայն ավելացնում է Լիրի զայրույթը անհնազանդ Կորդելիայի կողմից իր կամքը խափանելու համար։ Չնայած տեսարանն ունի էպիկական որակ, սակայն միևնույն ժամանակ այն լի է մարդկային մանրամասներով, ինչը նորություն էր ու բնօրինակից շեղումը որոշակի կենտրոնացում էր պահանջում։

Էպիկականի և մտերմիկության այս խառնուրդը շարունակվում է ամբողջ ներկայացման ընթացքում։ Սակայն ավելի ուշ կա մի տխուր մտերմություն այն փաստի մեջ, որ Գլոսթեր կոմսը կուրացել է իր բռնարար հյուրերի կողմից իր սեփական գինու մառանում։ Այն, ինչպես վերը նշեցի, խաղում է Վարդան Մկրտչյանը՝ բավական հետաքրքիր, ինքնատիպ՝ ընդգծելով կերպարի առանձնահատկությունները։

No photo description available.

Լիր արքան խելագար հակասությունների ներկայացում է, ինչպես ճանճերը անառակ տղաների համար, այնպես էլ մենք աստվածների համար բնորոշմամբ։ Մինչդեռ աստվածներն արդար են, և մեր հաճելի արատներից գործիքներ են դառնում՝ մեզ տանջելու համար։ Շեքսպիրը մեզ ներկայացնում է մի աշխարհ, որտեղ չկա ո՛չ հանգ, ո՛չ էլ բանականություն, ո՛չ էլ աստվածային արդարադատություն։

Հետաքրքիր է օգտագործվում նաև Black Box փոքր բեմի հնարավորությունները, որտեղ նախ հանդիսատեսն ու դերակատարները նույն հարթության վրա են, ապա առանձնահատուկ է օգտագործվում նաև դահլիճի մուտքերը, անգամ բակային հատվածը։ Մի տեսակ ներդաշնակություն է ստեղծվում կերպարների ու հանդիսատեսի միջև։

Հիանալի ներկայացում է, աամենակարևորը՝ ոչ ստանդարտ, նորարարություն։

Սիմոն Սարգսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոտերդամից՝ Երևանի բեմ․ Ադրիան Հուկի մենահամերգը Կամերայինում․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրանտ Մաթևոսյան – Լևոն Խեչոյան․ «Նրա պայծառ ներկայությունը …»․ Կարինե Մեսրոպյան

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք պատմավեպ. երեք պատմություն. երեք վերադարձ … Վարդան Գրիգորյան․ «Պատմավեպեր»

21/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Շեքսպիրի Լիր արքան՝ Միջազգային թատերական երևանյան փառատոնին․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կին ձեռներեցների ներուժը տնտեսության ոլորտում ակտիվանում է․ Լուսանկարներ

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Աստանայի մայլում քյանդրբազություն»․ Տիգրան Խզմալյան

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է ձայնամեկուսացումը և ինչի՞ համար է կարևոր

22/11/2025 infomitk@gmail.com