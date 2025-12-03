Վրաստանը պատրաստ կլինի անդամակցել ԵՄ-ին մինչև 2030 թվականը

Մինչև 2030 թվականը Վրաստանը պատրաստ կլինի անդամակցել ԵՄ-ին, բայց չգիտենք՝ արդյոք ԵՄ-ն կփոխի իր տեսակետները, DW-ին տված հարցազրույցում ասել է հարևան երկրի նախագահ Միխեիլ Կավելաշվիլին։
«Նրանք գործում են երկակի ստանդարտներով: Երկխոսությունը ամենակարևորն է, բայց նրանք մեզ հետ չեն երկխոսում: Երբեմն նրանք ճանաչում են կառավարությանը, իսկ երբեմն՝ ոչ: Սա աբսուրդ է»,- ասել է նա։
Վրաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները շարունակում են մնալ սառեցված:
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ում ձերբակալվել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա
«Ուկրաինացի երեխաներն Անթալիայում դժոխք են վերապրել». թուրքերը բռնաբարել են, հղիացրել ․․․
Թրամփն օր է տվել ընդամենը