03/12/2025

Վրաստանը պատրաստ կլինի անդամակցել ԵՄ-ին մինչև 2030 թվականը

Մինչև 2030 թվականը Վրաստանը պատրաստ կլինի անդամակցել ԵՄ-ին, բայց չգիտենք՝ արդյոք ԵՄ-ն կփոխի իր տեսակետները, DW-ին տված հարցազրույցում ասել է հարևան երկրի նախագահ Միխեիլ Կավելաշվիլին։

«Նրանք գործում են երկակի ստանդարտներով: Երկխոսությունը ամենակարևորն է, բայց նրանք մեզ հետ չեն երկխոսում: Երբեմն նրանք ճանաչում են կառավարությանը, իսկ երբեմն՝ ոչ: Սա աբսուրդ է»,- ասել է նա։

Վրաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները շարունակում են մնալ սառեցված:

